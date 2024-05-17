港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升4.37點子至4.24351%，是5月6日後最高，當日報4.33%。對上一次連升3日是4月29日，當日拆息報4.26316%。
港元現報7.8004元升值9點子，曾貶值最多20點子，報7.8033元，亦曾升值最多17點子，報7.7996元，是2023年12月20日7.7981元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.38點子至3.6319%，是2024年5月13日後最高；1星期HIBOR升5.44點子至3.8975%；2星期HIBOR升14.83點子至4.07161%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.07點子至4.64065%，是4月3日後最高；6個月期HIBOR升5.49點子至4.75607%，是3月26日後最高；12個月期HIBOR升2.36點子至4.88434%。
美元指數現報104.625升值0.163點或0.16%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43503%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2469%，終止單日收窄，利差是2024年5月13日後最闊，當日差距為-1.2819%。
對上一次終止單日收窄，是2024年5月13日，當日利差報-1.2819%。
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