電影《沽注一擲》（The Big Short）原型Michael Burry旗下Scion Asset Management，繼2月後，再度增持京東和阿里巴巴。另一位億萬富翁投資人David Tepper更大增阿里持倉，成為最大的投資者之一。
根據早前公布的13F申報文件，Scion Asset Management增持京東股份80%，成為其最大持股。在Scion增持了50,000股之後，阿里巴巴成為其第二大持股，總價值約為900萬美元。Burry亦增持了420萬美元的百度美國存託憑證(ADR)，但該ADR今年仍下跌7%。
另一位億萬富翁投資人David Tepper，旗下對冲基金Appaloosa Management向監管機構提交的文件亦顯示，今年第一季度對阿里巴巴的持倉增加了一倍多，倉位市值超過8億美元，成為其67億美元股票投資組合中第一大重倉股，佔其股票持倉的12%，他由此亦成為阿里巴巴最大的投資者之一。
該基金一季度還增持了拼多多和百度，建倉京東和兩只美國上市的中國股票ETF。與此同時，減持美股「七巨頭」，包括亞馬遜、微軟、Meta Platforms Inc.和輝達。一季度末，中國股票和ETF佔到其股票投資組合的24%。
彭博社昨日報道後，股價未見反映，阿里昨日跌3.5%，今早則大幅反彈，阿里曾升最多7.65%，是2月6日後最大升幅，今早暫高見85.8元，是2023年10月12日86.9元後最高，現報84.9元，升6.52%。
京東（9618）昨升2.5%，今早曾升最多1.59%，高見134.5元，是2023年9月5日134.8元後最高，現報132.9元，升0.38%。
百度（9888）昨跌0.7%，今早曾升最多5.17%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為6.07%。高見114元，是1月12日116.1元後最高。現報111.4元，升2.77%。
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