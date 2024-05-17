美減息預期降溫，美股創新高後回吐，美元、港元齊偏強。港股今早高開，恒指升幅一度擴大至220點，高見19597.52點，是2023年8月4日19857.39點後最高；科指曾升最多2.2%，高見4162.51點，是2023年11月16日4169.7點後最高；國指亦高見6966.05點，是2023年8月1日7008.64點後最高。
不過，內地公布經濟數據好壞參半，A股倒跌，港股升幅亦收窄。
恒指今早高開148點，高位升220點，低位跌33點，高低波幅255點。非必需消費品、信息技術、實業股推動大市。上升股份比例為29.57%，下跌為26.97%，無升跌為43.45%。
恒指半日升56點或0.29%，報19433點，大市成交金額910億元；國指升23點或0.34%，報6894點。恒生科技指數收報4099點，升0.67%。
藍籌股成交金額437.11億元，佔大市成交48.03%；科指成份股成交金額242.32億元，佔大市成交26.62%；國指成份股成交金額383.75億元，佔大市成交42.17%。
24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.64億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少20.01%，至64.19億元，佔大市成交7.05%。牛熊證成交金額25.33億元，減少34.03%；窩輪成交金額38.85億元，減少7.16%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、騰訊（0700）拖累大市。
藍籌37隻升，41隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.84%，收報85.15元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌8.2%，收報5.26元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報85.15元，升6.84%；跌幅最大的是閱文（0772）收報30.7元，跌4.21%。
恒指續高於10天線(18834.74點)。科指續高於10天線(3991.51點)。
北水南下合計淨流入29.26億元，較上日減少26.35%，連續第2日流入，累計流入68.98億元。
巨子生物（2367）折讓6.7%配股。收報50.2元，跌5.19%。
Michael Burry、David Tepper增持阿里、京東。阿里（9988）收報85.15元，升6.84%。京東（9618）收報132.9元，升0.38%。
泓盈城市服務（2529）今日上市，定價3.2元。收報3.2元，無升跌。
三公司最快今日公布業績，績前表現如下，英皇資本（0717）收報0.031元，升3.33%。華住集團－Ｓ（1179）收報33.15元，升3.92%。零跑（9863）收報31.15元，升0.81%。
外電指平保（2318）擬再向中東主權基金或富戶減持匯控。平保收報43.6元，升1.4%。匯控（0005）收報68元，跌3%。
ESR（1821）計劃在東京建60兆瓦數據中心。收報12.28元，跌5.54%。
據報國務院明宣布房地產舉措，討論購存量房及擴保交樓。中海外（0688）收報15.42元，跌2.53%。龍湖（0960）收報14.54元，升5.36%。潤地（1109）收報31.25元，跌2.04%。龍光地產（3380）收報0.76元，無升跌。世茂集團（0813）收報1.27元，升1.6%。
融創中國（1918）提高強制可轉換債第二次轉換限額至100%。收報1.61元，升9.52%。
廣東省省長王偉中會見中電（0002）主席米高嘉道理，籲加大在粵投資布局力度。收報66.2元，跌0.82%。
法拉帝（9638）首季多賺兩成至2200萬歐元。收報26.15元，升2.55%。
澳博（0880）旗下澳娛綜合來港路演。收報3.07元，跌1.29%。
日本醞釀推第二輪賭場渡假村競投。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報6.63元，升1.07%。美高梅中國（2282）收報14.46元，跌2.43%。澳博（0880）收報3.07元，跌1.29%。永利澳門（1128）收報8.21元，跌0.36%。銀河娛樂（0027）收報39.7元，升1.4%。金沙中國（1928）收報20.9元，升0.24%。
豐盛生活服務（0331）首席執行官潘樂祺調任非執董，林煒瀚接任。收報5.72元，升0.53%。
京東（9618）首季經調整純利升17.2%至89億人幣勝預期，美股盤前升4%。收報132.9元，升0.38%。
吉利（0175）旗下極氪上市，每持2.2萬股派1股極氪，持6000股獲派現金特別息。收報10.14元，跌0.78%。
京東物流（2618）首季扭虧為盈，經調整淨利潤錄5.41億元人幣。收報10.2元，升4.08%。
三一國際（0631）首季少賺兩成，稱受煤炭行業市道不景影響。收報7.08元，升2.76%。
Arygle Street首披露在招商局中國基金（0133）持股增至逾8%，已配合查倉。創52周高，見13.2元，收報13.02元，升4.83%。
南方航空（1055）上月客運運力投入升9.5%。收報3.13元，升0.64%。
施銘倫再度減持太古B（0087）。收報10.58元，跌1.49%。
百度（9888）首季經調整純利按年升22%至70億人幣，勝預期。收報111.6元，升2.95%。
合生創展（0754）：已存入足夠資金悉數償還3億美元票據本息。收報4.16元，升2.72%。
包浩斯（0483）發盈警，料全年少賺70%至90%。收報0.4元，跌3.61%。
理想汽車（2015）據報裁員逾5600人。收報95.65元，跌4.06%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.72元，收報2.63元，升1.54%；騰訊控股（80700）創上市新高，見370.4元，收報366.6元，跌0.11%；長城汽車（82333）創上市新高，見13.68元，收報13.68元，升1.48%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見486.5元，收報485元，跌0.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1115.75元，收報1115.75元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1054.9元，收報1054.8元，升0.03%；樂艙物流（2490）創上市新高，見21.2元，收報20.15元，升6.73%；長久股份（6959）創上市新高，見56.95元，收報56.05元，升8.41%；越秀服務（6626）創52周高，見3.52元，收報3.4元，跌0.87%；領悅服務（2165）創52周高，見1.7元，收報1.64元，升0.61%；中國銀河（6881）創52周高，見4.77元，收報4.71元，升3.29%；長城汽車（2333）創52周高，見15.08元，收報14.76元，升0.96%；太古（0019）創52周高，見70.25元，收報68.65元，跌1.01%；天津港發展（3382）創52周高，見0.68元，收報0.68元，無升跌。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見438.6元，收報434.8元，升0.93%；工行（1398）創52周高，見4.74元，收報4.68元，跌0.64%；中銀香港（2388）創52周高，見26元，收報25.7元，跌0.39%；中國銀行（3988）創52周高，見3.92元，收報3.87元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見6.34元，收報6.32元，升1.28%；建行（0939）創52周高，見5.91元，收報5.83元，跌1.19%；農業銀行（1288）創52周高，見3.84元，收報3.79元，跌0.52%。
6隻股份創上市新低，包括富一國際控股（1470）低見0.03元，收報0.031元，跌16.22%；莊臣控股（1955）低見0.39元，收報0.39元，跌2.5%；魯商服務（2376）低見1.53元，收報1.58元，跌9.71%；杰地集團（8313）低見0.022元，收報0.022元，跌8.33%；NEXION TECH（8420）低見0.018元，收報0.02元，跌4.76%；新百利融資（8439）低見0.355元，收報0.45元，升8.43%。
24隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.157元，收報0.157元，跌1.26%；中國農產品交易（0149）低見0.038元，收報0.039元，跌2.5%；宏輝集團（0183）低見0.16元，收報0.16元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1.01元，升1%；藍河控股（0498）低見0.15元，收報0.15元，跌3.85%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.78元，收報0.78元，跌3.7%；興勝創建（0896）低見0.5元，收報0.54元，跌6.9%；民生國際（0938）低見0.62元，收報0.75元，跌18.48%；賽伯樂國際控股（1020）低見0.075元，收報0.081元，跌2.41%；能源及能量環球（1142）低見0.25元，收報0.25元，跌16.67%。
異動股
上升異動股，包括，景瑞（1862）收報0.079元，升88.1%；恒大汽車（0708）停牌前升53%；興業新材料（8073）收報0.11元，升48.65%；中油潔能控股（1759）收報0.81元，升39.66%；恒大物業（6666）收報0.88元，升31.34%；國瑞健康（2329）收報0.068元，升30.77%；中國城市基礎設施（2349）收報0.081元，升26.56%；MINDTELL TECH（8611）收報0.076元，升24.59%。
下跌異動股，包括，智傲控股（8282）收報0.58元，跌26.58%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.09元，跌25%；中國派對文化（1532）收報0.095元，跌23.39%；民生國際（0938）見52周低0.62元，收報0.75元，跌18.48%；環球數碼創意（8271）收報0.064元，跌17.95%；能源及能量環球（1142）見52周低0.25元，收報0.25元，跌16.67%；霸王集團（1338）收報0.046元，跌16.36%；富一國際控股（1470）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌16.22%；莊皇集團公司（8501）收報0.42元，跌16%；海納星空科技（8297）見52周低0.101元，收報0.106元，跌15.2%；綠色能源科技集團（0979）收報0.151元，跌15.17%。
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