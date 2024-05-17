美減息預期降溫，美股創新高後回吐，美元、港元齊偏強。港股今早高開，恒指升幅一度擴大至220點，高見19597.52點，是2023年8月4日19857.39點後最高；科指曾升最多2.2%，高見4162.51點，是2023年11月16日4169.7點後最高；國指亦高見6966.05點，是2023年8月1日7008.64點後最高。