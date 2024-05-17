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佐丹奴新CEO首見股東 料8月公布五年規劃

佐丹奴（0709）管理層「變天」後今日舉行股東大會，新任行政總裁兼執行董事Colin Melville Kennedy Currie首次公開露面，4月16日增持佐丹奴至5%的「股壇長毛」 David Webb亦有現身，並多次提問有關長期策略的問題。

Colin Melville Kennedy Currie表示，正進行全方位業務評估，上任六周以來已會見所有香港員工，亦到訪了內地、新加坡、韓國的地區，檢視營運市場及渠道等，接下來將到訪中東，預計8月公布中期業績時將更新五年戰略計劃。他又指，公司計劃投資以支持業務增長，例如加大電商及IT發展，以及內地市場，如未來改變經許經營策略會再作公布。

公司執行董事陳嘉緯指出，董事會支持現行的派息政策，視乎財務、宏觀經濟情況而定。

David Webb問及前任主席劉國權離職的相關開支，提到其原先居住的住宅由佐丹奴持有，是否有計劃出售。執行董事羅學文回應指，將會審視情況並盡快處理，劉已遷出該物業，而離職相關開支將在中期業績反映。

佐丹奴主席兼非執行董事、周大福企業CEO曾安業表示，衷心感謝前任行政總裁劉國權多年來貢獻，帶領佐丹奴由一個香港本土的品牌，逐步發展成為一個業務遍佈30個國家的知名品牌，並感謝兩位陳嘉緯及羅學文繼續與公司一起發展未來。他又指，Colin用了很多時間去觀察不同市場，作為主席，他將確保長遠可持續發展方針不變。

David Webb會後表示，雖然周大福當時未有解釋罷免原因，但Colin在會上給出不少好答案，包括新策略等。至於會否增持佐丹奴，他表示不會給予投資建議，減持旗下投資組合有時只是因股價表現強勁等原因，希望公司未來可加強與投資者交流，提供一致信息披露。

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