銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，最新兩項措施應有助於進一步改善市場情緒，提振開發商的股價。將首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，是自2008年亞洲金融危機以來最低的水平。

與此同時，人行取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限，意味著銀行系統有足夠的流動性，預計抵押貸款利率會更低。這些措施，加上一系列其他房地產市場支持政策，以及政府潛在從開發商那裡收購住房的言論，表明中央政府解決中國房地產市場問題的嚴肅性和決心。

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