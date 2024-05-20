恒指今早高開67點，高位升152點，低位升20點，高低波幅132點，是1月3日後收市新低，當日報92.71點。金融、能源、地產股推動大市。上升股份比例為40.54%，下跌為29.09%，無升跌為30.35%。

恒指收市升82點或0.42%，報19636點，大市成交金額1564億元，較上日減少12.73%，是5月14日1430.85億元成交後最少；國指升30點或0.44%，報6964點。恒生科技指數收報4135點，升0.55%。

藍籌股成交金額717.39億元，佔大市成交45.86%；科指成份股成交金額379.69億元，佔大市成交24.27%；國指成份股成交金額644.82億元，佔大市成交41.22%。

24隻雙櫃台股，總成交0.85億元人民幣，相當於約0.92億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.05%，至69.17億元，佔大市成交4.42%。牛熊證成交金額28.26億元，減少17.01%；窩輪成交金額40.91億元，減少13.64%。

匯控（0005）、建行（0939）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌55隻升，24隻下跌，3隻無升跌。李寧（2331）升7.27%，收報23.6元，是升幅最大的藍籌，中國人壽（2628）跌2.62%，收報12.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.57元，升12.14%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報74.6元，跌5.21%。

恒指續高於10天線(18962.81點)。科指續高於10天線(4009.23點)，20天線(3812.64點)升穿250天線(3784.76點)。

北水南下合計淨流入24.9億元，較上日減少58.2%，連續第3日流入，累計流入124.19億元，對上一次連續3日淨流入是2024年3月28日。

三大指數表現

恒指曾升最多0.78%，是5月17日後最大升幅。高見19706.12點，是2023年8月4日19857.39點後最高。收市報19636.22點，是2023年8月1日後收市新高，當日報20011.12點。連升3日，累計升562.51點，對上一次連升3日是5月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月13日。

科指曾升最多1.05%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見4155.87點，是5月17日4162.51點後最高。收市報4135.38點，是2023年9月6日後收市新高，當日報4176.84點。連升7日，累計升263.37點，對上一次連升7日是2020年8月5日。

國指曾升最多0.74%，是5月17日後最大升幅，當日升幅為1.38%。高見6986.2點，是2023年8月1日7008.64點後最高。收市報6964.99點，是2023年4月18日後收市新高，當日報7002.91點。連升3日，累計升223.58點，對上一次連升3日是5月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月13日。

午後消息股表現

維力生活科技（1703）：胡智熊辭任非執董及董事會主席。停牌。

今早及隔晚消息股表現

奇富科技（3660）首季多賺24%。創52周高，見83.6元，收報83元，跌0.24%。

越秀地產（0123）1497萬購琶洲南二期項目20%。收報6.53元，升1.87%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）創上市新高，見452.2元，收報436.4元，跌0.46%。理想汽車（2015）收報99.9元，升4.17%。速騰聚創（2498）創上市新高，見79元，收報60.75元，升45.86%。塗鴉智能－Ｗ（2391）收報15.8元，升5.47%。

中國聯塑（2128）分拆EDA明招股，集資最多近3億元。收報4.5元，升4.65%。

國泰君安：中央撐樓市消化存量，資金規模或增至5萬億。內房股回吐。中海外（0688）收報16.34元，跌1.09%。龍湖（0960）收報15.04元，跌1.7%。潤地（1109）收報32.75元，跌0.3%。龍光地產（3380）收報0.77元，跌7.23%。世茂集團（0813）收報1.17元，跌11.36%。融創（1918）收報1.78元，跌3.78%。

理想（2015）下調首季交付預測，被指誇大銷量遭集體訴訟。收報99.9元，升4.17%。

工行（1398）完成發行400億人幣總損失吸收能力非資本債。創52周高，見4.76元，收報4.73元，升0.42%。

綠地香港（0337）大地震，主席執董雙雙辭任，CEO兼任主席。收報0.34元，跌5.56%。

卓悅（0653）與快樂購訂備忘，潛在策略性合作。收報0.061元，升1.67%。

騰訊（0700）放榜後首回購，4.15億掃105萬股，金額較上一輪顯著減少。收報395元，無升跌。

華住集團（1179）首季盈利跌33%至6.6億人幣。收報31.8元，跌4.5%。

中銀（2388）旗下Boc Pay設「數字人民幣專區」 方便客戶用數字人幣。創52周高，見26.1元，收報25.9元，升0.19%。

香港電訊（6823）門市及電子商務平台第三季起接受數字人民幣付款。收報9.15元，升0.55%。

恒指季檢，比亞迪電子（0285）染藍，收報34.35元，升1.63%。踢走碧桂園服務（6098）收報6.69元，跌1.91%。國指方面，將納入紫金（2899），創上市新高，見20.1元，收報19.66元，升4.91%。剔除信義光能（0968）收報5.32元，升0.95%。

奧思集團（1161）盈警料上半財年純利最多跌97%。見52周低1.1元，收報1.22元，跌10.95%。

李開復減持知乎（2390）至5%以下。收報11.16元，升4.3%。

零跑科技（9863）首季虧損10億人幣，汽車交付按年升2倍。收報33.4元，升6.71%。

維他奶（0345）盈喜料上財年純利最多升1.76倍。收報7.25元，升11.54%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見58.5元，收報58.3元，升7.96%；紫金礦業（2899）創上市新高，見20.1元，收報19.66元，升4.91%；價值黃金（3081）創上市新高，見58.08元，收報57.84元，升2.41%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1770元，收報1763元，升2.44%；中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.84元，收報2.77元，升4.92%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見9.07元，收報8.7元，升4.95%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.97元，收報7.86元，升4.11%；長城汽車（82333）創上市新高，見14.28元，收報13.6元，跌1.59%；中銀香港（82388）創上市新高，見24.2元，收報24元，升0.42%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1770元，收報1763元，升2.44%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1078.1元，收報1078.1元，升0.04%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.58元，收報18.58元，升0.43%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.41元，收報7.41元，升2.28%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1034.05元，收報1034.05元，升0.2%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見53.8元，收報53.64元，升2.48%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37元，收報37元，升2.21%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1039.4元，收報1037.35元，升0.02%；博時比特幣（3008）創上市新高，見52.4元，收報52.06元，升0.89%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見6.665元，收報6.665元，升0.83%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.405元，收報8.35元，升0.72%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.076元，收報1.072元，升1.13%；華夏比特幣－Ｒ（83042）創上市新高，見7.795元，收報7.735元，升0.85%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.425元，收報8.38元，升0.96%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.08元，收報1.076元，升1.13%；越秀服務（6626）創52周高，見3.9元，收報3.8元，升8.57%；領悅服務（2165）創52周高，見1.7元，收報1.64元，無升跌；興業物聯（9916）創52周高，見0.85元，收報0.76元，升4.11%；京城佳業（2210）創52周高，見4.25元，收報4.25元，升0.95%；中國新城鎮（1278）創52周高，見0.1元，收報0.087元，升14.47%；景瑞（1862）創52周高，見0.29元，收報0.235元，升65.49%；中國銀河（6881）創52周高，見4.95元，收報4.8元，無升跌；長城汽車（2333）創52周高，見15.44元，收報14.66元，跌1.87%；太古（0019）創52周高，見70.85元，收報70.5元，升2.47%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見452.2元，收報436.4元，跌0.46%；紫金礦業（2899）創上市新高，見20.1元，收報19.66元，升4.91%；恒地（0012）創52周高，見27.6元，收報27.25元，升3.02%；工行（1398）創52周高，見4.76元，收報4.73元，升0.42%；中銀香港（2388）創52周高，見26.1元，收報25.9元，升0.19%；中石化（0386）創52周高，見5.28元，收報5.18元，跌0.58%；中國銀行（3988）創52周高，見3.95元，收報3.92元，升1.55%；聯通（0762）創52周高，見6.35元，收報6.24元，跌1.11%；中石油（0857）創52周高，見7.84元，收報7.72元，升1.98%；建行（0939）創52周高，見5.91元，收報5.9元，升0.85%；宏橋（1378）創52周高，見12.7元，收報12.32元，升3.53%；華潤電力（0836）創52周高，見22.05元，收報21.95元，升2.09%；工商銀行（1398）創52周高，見4.76元，收報4.73元，升0.42%；交行（3328）創52周高，見6.33元，收報6.27元，升0.8%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括YGM TRADING（0375）低見0.82元，收報0.89元，跌5.32%；蠟筆小新食品（1262）低見0.115元，收報0.121元，無升跌；心泰醫療（2291）低見20.35元，收報20.6元，跌0.72%；上海小南國（3666）低見0.035元，收報0.035元，跌5.41%；康灃生物－Ｂ（6922）低見5元，收報7.08元，跌2.88%；永泰生物－Ｂ（6978）低見3元，收報3.26元，升1.88%；興銘控股（8425）低見0.073元，收報0.095元，升23.38%；泓盈城市服務（2529）低見3.03元，收報3.04元，跌5.3%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.151元，收報0.153元，跌0.65%；INTL GENIUS（0033）低見2.9元，收報2.99元，跌10.21%；中國農產品交易（0149）低見0.037元，收報0.039元，無升跌；宏輝集團（0183）低見0.15元，收報0.158元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.19元，跌5%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.027元，無升跌；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；大中華金融（0431）低見0.095元，收報0.099元，無升跌；森美控股（0756）低見0.39元，收報0.47元，跌1.05%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.73元，收報0.77元，跌1.28%。

異動股

上升異動股，包括，國瑞健康（2329）收報0.17元，升123.68%；金輪天地控股（1232）創52周高，見0.13元，收報0.112元，升115.38%；復興亞洲（0274）收報0.073元，升108.57%；遠見控股（0862）收報0.041元，升78.26%；景瑞（1862）創52周高，見0.29元，收報0.235元，升65.49%；傳遞娛樂（1326）收報0.056元，升55.56%；中國白銀集團（0815）創52周高，見0.49元，收報0.47元，升54.1%；速騰聚創（2498）創上市新高，見79元，收報60.75元，升45.86%；瑞港建設（6816）收報0.117元，升37.65%；皇冠環球集團（0727）創52周高，見0.14元，收報0.13元，升36.84%。

下跌異動股，包括，帝王實業控股（2940）平上市高位1元，收報0.41元，跌59%；沛然環保（8320）收報0.076元，跌25.49%；COOL LINK（8491）收報0.445元，跌19.09%；朗華國際集團（8026）收報0.28元，跌18.84%；興業新材料（8073）收報0.099元，跌16.1%；奧園（3883）收報0.227元，跌14.34%；方圓生活服務（9978）收報0.11元，跌14.06%；實德環球（0487）收報0.092元，跌14.02%；虎視傳媒（1163）收報0.11元，跌13.39%；華控康泰（1312）收報0.033元，跌13.16%。

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