文章日期：2024年5月20日 17:10
完美醫療（1830）公布，截至今年三月底止，集團預期錄得期內整體銷售額不少於14億元，較去年同期跌幅不多於0.5%。展望將 來，集團對業務表現感到非常樂觀。
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