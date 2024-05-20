市場上周憧憬中央救市下，民營內房股集體暴漲，不過標普卻指出，國家仍然堅持「房住不炒」的主要基調，不代表不幫助高槓桿內房，但已出險的企業能受惠的「量」則難以估算，因為如之前項目白名單等政策都有特定條件，如果是出險企業或是項目看不到需求的，加上現時出險企業手頭上多為已售未完工項目，而非收儲目標的「已峻工、未售」項目，相信均難以享受到政府幫助。

截至今年三月底全國商品房待售面積達到7.48億平方米，若要回到2018年5億多平方米的較健康水平，需要消耗達2億多平方米，而暫時難以估計收儲價格、城市分佈等，僅能估計所需資金約1.7萬億左右。

去年內地出台「三支箭」放開民營企業的股權、債券、信貸融資，但標普指出，民企融資「確實沒看到明顯案例」，像國企仍能在境內發行無抵押債券，但民營企業基本上做不到。雖然有開發商打算進行股權融資，但實際做到的沒多少，股權投資人對行業信心比較脆弱，若能成功做到，對企業流動性、信用狀況都有正面幫助。

不過標普表示，相信民營企業仍有生存空間，認為政府還是希望有民營企業能提供產品及服務，但民企面對的融資及市場環境不較國企具有優勢。

至於行業最壞情況是否已過去，標普表示，雖然重磅政策出爐，但落地需時，故預2024年全國商品房銷售額只在10萬億元左右。而中國開發商今年境內外到期債務預計約5800億元人民幣，6成境內及4成境外﹔相信企業違約潮已經到頭，明年趨穩定，但成功重組的企業少之有少，銷售所得資金亦受到監管﹔而此前只進行債務展期的企業，差不到又到期了，故相信今年或是展期或重組的大年。標普強調，債務延期並不能解決問題，在市場沒復甦下，以買時間方式拖延，沒有改善資本結構，可能還要面臨退市，而債權人多不接受非流通公司的債轉股，將令其可重組的方案更少。

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