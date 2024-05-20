內地上周五推出四招支持樓市，包括為金融機構提供3000億元（人民幣，下同）再貸款，以支持地方國企收購現有商品房庫存，以及降低首期比例、取消房貸利率下降和降低房屋公積金利率。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，加上現有措施，房地產銷售和新開工面積會在未來兩至三個月穩定，停止按月下跌，今年全年銷售金額料跌5%至10%，新開工面積跌15%至20%。
汪濤表示，中央政府將房地產去庫存列為優先事項，需要再多資金，認為3000億元再貸款僅是開始。瑞銀計算若要將35大城市存貨周期由現時36個月降至平常的24個月，收購房屋庫存資金需要2.4萬億元，不過政府不是為收購所有庫存而是穩定房市，目前未有公布政策包括多少城市，因此需要多少資金仍未清晰，或要視乎市場氣氛。當房地產市場回穩，料新屋銷售面積每年會在8.5億平方米，較現時9億平方米略低，不預期會在大規模反彈。
瑞銀預料今年內地GDP增長4.9%，已反映當局加強房地產刺激的預測。汪濤指，穩定樓市對中國經濟相當關鍵，因為不只關乎房地產建設和相關供應鏈，也關乎消費信心和需求，以及地方政府的財政和支出，預期今年房地產對中國經濟拖累會較去年稍為減少。不過，她認為房地產以及整體內地經濟仍偏向下行風險，若今年房價下跌逾10%，消費、經濟復蘇會更為疲弱，若當局認知現有措施不足，將會繼續加碼。
製造業是內地固定投資另一重要部分，汪濤指去年以來製造業投資已見放緩，預期今年將會持續。因為房地產市場疲弱，內地疫情期間沒有如其他國家刺激消費，導致目前內需疲弱，不少產品價格下跌影響企業獲利，若情況沒有改善，或有企業持續虧損或產能過剩問題，相關產業投資增長緩慢。不過出口和內需反彈有帶動部分行業投資增長，雖然製造業投資今年不會大幅增長但可望保持強韌，加上房地產投資下跌較去年少，預期今年固投按年增3.7%，消費按年增逾5%。
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