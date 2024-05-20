貨運方面，4月運載量按年增加7.4%至11.74萬公噸貨物，月內貨物收入噸千米數按年下跌 0.4%，運載率下跌 4.2個百分點至 59.5%，而可用貨物噸千米數則增加 6.6%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，4月份的客運業務表現理想，主要受惠於各地的假期及大型活動帶動的商務及休閒旅行。另外，月內商務出行需求穩健，尤其於廣州舉行的「中國進出口商品交易會」帶動了來自美國的商務客運需求。貨運方面，有見 3 月份第一季末貨運需求強勁，以及適逢 4 月上旬的假期影響， 月內載貨量一如預期稍為回順，較 3 月下降 13%。

她指未來數月，國泰集團將繼續開拓更多新航點及增加客運航班數量，包括國泰航空於下個月恢復巴塞隆拿的客運服務，以及香港快運分別於5月及6月開通的三亞及克拉克航線。客運方面，預計留學生於暑假回港將帶動6、7月的客運需求，對暑假高峰期的前景亦保持樂觀。貨運方面，預計貨運量在未來數月將穩步增長，尤其是亞洲和北美 之間的貨運航線。

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