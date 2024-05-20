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龍湖吳亞軍前夫蔡奎減持 套現逾6400萬

據聯交所披露權益顯示，龍湖（0960）創辦人、控股股東董事長吳亞軍的前夫蔡奎持有的佳辰發展國際（Junson Development International Limited）經匯豐國際信托（HSBC International Trustee Limited）在5月7日減持了500萬股內房龍湖（0960）股份，每股平均價為12.8303元，套現6415.15萬元。

翻查最新及以往聯交所披露權益紀錄顯示，龍湖（0960）創辦人、控股股東董事長吳亞軍家族旗下的Charm Talent International Limited及其前夫蔡奎持有的佳辰發展國際（Junson Development International Limited）均經由匯豐國際信托管理，而吳亞軍持股一直維持在29.98億股水平，而蔡奎持有的股份則一直減少。

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事實上，經過近日內地出招救樓市帶動內房股暴漲後，市場亦再次憂慮內房股的配股滿，摩通報告提到，內房股的配售風險正在上升，該行接觸過的許多對沖基金投資者都認為，鑒於市場情緒良好，非受困的民營開發商可能很快就會出現股權募集活動。