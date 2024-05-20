速騰聚創於季內收入達3.6億元，按年升1.49倍，其中銷售產品的收入為人民幣3.45億元，按年升2倍。集團解釋，主要是由於用於高級駕駛輔助系統（ADAS）應用的產品銷售增加，如旗下的車規級固態激光雷達。

集團季內毛利錄得4450萬元，扭虧為盈，去年同期則為虧損590萬元，毛利率由去年首季4.1%的毛損率，大幅提高今年首季的12.3%的毛利率。

集團用於ADAS應用的激光雷達產品的銷售量，由去年首季度1.8萬台，大幅增加至今年首季的約11.6萬台，惟其產品的平均單價由同期的4000元減至2600元。

速騰聚創指，截至5月17日，集團與全球22家整車廠及一級供貨商的緊密合作，並獲得71款車型的定點，其中包括一家2021至2022年全球銷量最大的整車廠。

速騰聚創表示，集團目標是讓15萬元的車也能配置激光雷達，讓更多的消費者享受到高階智駕帶來的更安全、更便捷的智能出行體驗。另外，集團亦積極拓展新的應用場景，如家庭服務機器人。

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