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瑞銀：今年底日圓看160 日企業績指引未符預期帶動外資流向中國股票

今年以來日圓持續疲弱，瑞銀預期至年底美元兌日圓將跌至160，較現時156更低。若以港匯以7.8計算，日圓將再跌穿5算見4.875。瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道表示，現時美元和日圓有很大的息差，波幅亦相當平穩，帶動套息交易。瑞銀預期美國今年只會在9月和12月減息兩次，日本央行至今年底最多只會加息至0.5厘，還有至少4厘息差。

不過足立正道指，瑞銀預期明年美國將減息7次，較遠高於現時市場預期，而日本央行將加息3次，亦多於市場預期的1次，推動日圓至明年底回升至140水平。日本經濟方面，名義GDP增長經過30年停滯後，去年工資大幅增加，同時受入口成本上升，預期今年名義和實際GDP將分別上升3%和1%，通脹則有1%上升。

日本股市首季表現理想，不過季初至今略為下跌，相對中港股市今季表現理想，恒指較季初累升兩成，市場指外資從日本回流中港股市。足立正道指，有熱錢從日本股市獲利回到中國股市，雖然日企通過回購和股息提高股東資本回報，不過企業增長指引令市場失望，日本首季GDP和消費首季收縮、日圓持續疲弱亦影響投資者離場。不過他預期日本工資增長將帶動服務業，結束消費疲弱，加上日圓將會回升，帶動日股回升。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤則指，日本、印度、美國股市累升不少，降低風險回報，中港股市長時間估值便宜，已消化了不少結構性和政策性的壞消息，投資者尋找市場的額外增長，內地加強經濟政策，積極政策消息推動投資者進場。她指外資回流能否持續，要視乎政策能否帶動企業盈利，不過目前該行將中國股票列為超配，目前環球投資者持倉比例仍相當不足。

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