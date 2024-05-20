匯立銀行表示，敍做金額達10萬元的指定GoSave2.0定存，即可獲1次抽獎機會，敍做金額愈大，獲得的抽獎機會愈多。而敍做金額達50萬元的指定GoSave2.0定存，可獲最多的20次抽獎機會。

另外，匯立表示若想保留現金靈活性，亦可參加「越存越高息」計劃，享高達3.5%活期年利率。客戶於即日起至今年8月31日內，存入新資金達2萬元或以上，即可按照核心賬戶當月平均日結餘之存款額獲得額外年利率。

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