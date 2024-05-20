虛銀匯立銀行（WeLab Bank）今推「GoSave 存民二重賞」活動，即日起至本周五（24日），參加指定7個月4%年利率的GoSave2.0定期存款，該行將每日抽取3位幸福兒贏取1萬元現金回贈，並於下個工作天公布。
匯立銀行表示，敍做金額達10萬元的指定GoSave2.0定存，即可獲1次抽獎機會，敍做金額愈大，獲得的抽獎機會愈多。而敍做金額達50萬元的指定GoSave2.0定存，可獲最多的20次抽獎機會。
另外，匯立表示若想保留現金靈活性，亦可參加「越存越高息」計劃，享高達3.5%活期年利率。客戶於即日起至今年8月31日內，存入新資金達2萬元或以上，即可按照核心賬戶當月平均日結餘之存款額獲得額外年利率。
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