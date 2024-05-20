moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯立銀行推定存優惠 敍做指定金額定存可抽現金回贈

虛銀匯立銀行（WeLab Bank）今推「GoSave 存民二重賞」活動，即日起至本周五（24日），參加指定7個月4%年利率的GoSave2.0定期存款，該行將每日抽取3位幸福兒贏取1萬元現金回贈，並於下個工作天公布。

匯立銀行表示，敍做金額達10萬元的指定GoSave2.0定存，即可獲1次抽獎機會，敍做金額愈大，獲得的抽獎機會愈多。而敍做金額達50萬元的指定GoSave2.0定存，可獲最多的20次抽獎機會。

另外，匯立表示若想保留現金靈活性，亦可參加「越存越高息」計劃，享高達3.5%活期年利率。客戶於即日起至今年8月31日內，存入新資金達2萬元或以上，即可按照核心賬戶當月平均日結餘之存款額獲得額外年利率。

其他報道

瑞銀：今年底日圓看160 日企業績指引未符預期帶動外資流向中國股票

速騰聚創首季虧損收窄至1.32億元人幣

香港4月港口貨櫃吞吐量按年跌10%至112萬TEU

世界華文媒體發盈警 料全年虧損擴大至最多1300萬美元

龍湖吳亞軍前夫蔡奎減持 套現逾6400萬

創科執行董事兼行政總裁今起辭任 Steven Richman獲委任為CEO

國泰4月載客量增26%至174萬人次 下月恢復巴塞隆拿航線

瑞銀料內房銷售未來兩三個月走穩 全年GDP增長4.9%

標普：收儲庫存作保障房或現錯配 料全年中國商品房銷售僅10萬億元人幣

淘寶天貓今晚啟動618購物節　提供逾150億元人民幣優惠券及直減折扣

領航減持中原證券至5%以下 疑已清倉港股

中聯通4月5G 套餐用戶累計2.71億戶

EDA集團首日招股 孖展超額認購1倍

完美醫療料年度銷售額不少於14億元

中移動4月5G客按月淨增64萬戶

全日沽空金額減6% 盈富沽空降至44%

理想汽車首季純利跌約四成至5.93億元人幣

本港最新失業率維持3% 符預期

恒指收市升82點 成交、波幅縮 科指再升0.5% 創逾三年半最長升浪

打風開市擬延後至年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂

永旺香港伙日本IDEA Co. Ltd.在港開設大阪燒餐廳「鶴橋風月」

滬深三大指數午後齊升 滬指升0.54%

「AI教父」籲設全民基本收入 馬斯克：未來將是普遍高收入