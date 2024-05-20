港交所（0388）公布，「互換通」優化措施推出首日，共26家境內外機構開展IMM交易，成交54.83億元人民幣IMM合約，4家境內外機構使用了合約壓縮服務，共壓縮名義本金55億元人民幣。
今日推出的具體優化措施包括新增以國際貨幣市場（International Monetary Market）結算日（即每年3月、6月、9月和12月的第三個週三）為支付週期的IMM合約，與國際利率互換產品市場接軌。此外亦推出了合約壓縮服務，允許參與機構壓縮具有相同交易要素但相反方向的合約，方便參與機構在互換合約到期前提前終止，降低參與機構的資金佔用成本和提升交易結算效率。
港交所表示，未來與中國外匯交易中心、上海清算所將繼續與兩地監管機構和所有市場參與方緊密合作，持續優化和發展「互換通」業務，推動中國金融市場的進一步對外開放和人民幣國際化進程。
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