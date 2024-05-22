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LVMH與阿里宣布深化合作 加強內地奢侈品零售體驗

阿里巴巴（9988）與奢侈品集團LVMH今日宣布深化合作，將利用阿里雲技術，透過人工智能（AI）在零售及天貓平台上的創新，進一步提升中國奢侈品零售體驗，合作將有助LVMH加強內地的全渠道、數據及技術布局。

LVMH集團總經理Stéphane Bianchi表示，阿里巴巴一直是品牌和集團的重要合作伙伴。今次深化合作，將有助於集團全渠道業務加速成長，將繼續運用阿里的雲計算和AI技術推動轉型的能力，以及電子商務營運專業知識，帶給全球客戶高端購物體驗。

LVMH已開始整合阿里雲的生成式 AI 能力，包括阿里雲自研的大語言模型通義千問（Qwen）和一站式大模型服務平台「百煉」（Model Studio），有助LVMH更順暢地開發全新應用程式和服務。

LVMH在內地和東南亞擁有30多個品牌和部門（包括 Sephora APAC 和 DFS），雙方將將合作關係再延長五年，未來LVMH 將更廣泛應用阿里雲的領先技術和成熟產品，以進一步優化業務運營，增強客戶洞察力，簡化供應鏈管理流程以適應中國市場。

目前LVMH旗下約30個品牌已與天貓奢品達成合作，運用阿里數碼能力提供互動客戶體驗，例如3D產品展示、虛擬試穿和直播等。雙方將在全渠道零售項目上加強合作，包括著名奢侈場所的數碼化重現、新品發布、會員計劃和個性化諮詢等。

 

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