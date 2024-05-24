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渣打推防騙特色點心 提升公眾防騙意識

渣打推出防騙公眾教育活動，將點心專門店改裝成期間限定的「防騙大查樓」，以創意點心提升公眾防騙意識，市民於明日和後日（25和26）到訪位於灣仔的「防騙大查樓」作任何消費，可換領指定防騙點心一盅，持樂悠和長者卡的長者在5月27日至6月2日亦可在消費後憑卡換領。

活動提供融入防騙資訊的「防騙點心」，例如「亂撳link就棗糕」、「難分真與餃」、「小鮮肉電話粥」、「私人密碼拉糕」及「貪念牛慾求」，以簡單有趣的方式提醒公眾如何識別騙徒最新的詐騙手法，提高警覺性。渣打義工隊將於6月走訪多個長者中心，及舉行一連串教育活動，預計可向逾千名公眾人士宣傳防編知識。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，一直與金管局及警方緊密合作，持續提升偵測機制以保障客戶，該行今年首季成功攔截的騙款按年上升超過四成。

金管局副總裁阮國恒則指，騙案涉及所有年齡群，長者則較多見電話騙案，他指騙徒得知市民不少個人資料獲取信任，稱是長者家人急病入院或需要金錢贖身，騙取個人資料或金錢。他呼籲不要相信對方，要用慣常方法與家人求證，以及先與家人設定用作核實身份的密碼，若有不肯定可打防騙易熱線18222與警方商談。

阮國恒又指不少網上騙案都是由偽冒短訊提供的超連結開始，例如稱有優惠或積分到期等。只要市民時刻保持警惕，善用銀行及其他各方的防騙措施，就可以識破騙局，免招損失。業界亦推出不同措施，例如在轉數快設可疑識別代號警示，警方提供的防騙資訊作出警示。

 

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