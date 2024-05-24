恒指今早低開126點，高位跌0.8點，低位跌336點，高低波幅336點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為19.96%，下跌為44.26%，無升跌為35.77%。

恒指收市跌259點或1.38%，報18608點，大市成交金額1267億元，較上日減少2.48%，是5月22日1266.48億元成交後最少；國指跌96點或1.44%，報6605點。恒生科技指數收報3799點，跌2.48%。

藍籌股成交金額610.48億元，佔大市成交48.18%；科指成份股成交金額329.14億元，佔大市成交25.97%；國指成份股成交金額547.83億元，佔大市成交43.23%。

24隻雙櫃台股，總成交1.1億元人民幣，相當於約1.19億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.34%，至81.8億元，佔大市成交6.45%。牛熊證成交金額39.91億元，減少29.52%；窩輪成交金額41.89億元，減少6.49%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、網易（9999）、華潤電力（0836）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，74隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升2.8%，收報11.74元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌8.94%，收報13.86元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報142.1元，升0.42%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報106.3元，跌11.27%。

恒指跌穿20天線(18632.53點)。科指低於20天線(3914.23點)，曾跌穿250天線(3784.92點)。

北水南下合計淨流入25.16億元，較上日減少28.31%，連續第7日流入，累計流入205.72億元，對上一次連續7日淨流入是4月9日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.78%，低見18532.41點，是5月9日18278.11點後最低。收市報18608.94點，是5月9日後收市新低，當日報18537.81點。連跌4日，累計跌1027.28點，對上一次連跌4日是4月16日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月9日。

科指曾跌最多2.98%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見3780.16點，是5月2日3683.62點後最低。收市報3799.47點，是4月30日後收市新低，當日報3700.67點。連跌2日，累計跌193.12點，對上一次連跌2日是5月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月16日。

國指曾跌最多1.82%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.32%。低見6579.73點，是5月9日6455.52點後最低。收市報6605.24點，是5月9日後收市新低，當日報6560.67點。連跌4日，累計跌359.75點，對上一次連跌4日是4月16日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月9日。

一周表現

恒指本周累跌4.83%或944點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為5.76%；本周表現最佳的是聯想（0992），累升8.22%，其次為華潤電力（0836）及中海油（0883），分別升3.02%及1.34%。而表現最差的是理想（2015），累跌18.4%，其次為中升（0881）及網易（9999），分別跌13.38%及12.72%。

國指本周累跌4.75%或329點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為6.47%；本周表現最佳的是聯想（0992），累升8.22%，其次為中海油（0883）及中石油（0857），分別升1.34%及1.32%。而表現最差的是理想（2015），累跌18.4%，其次為網易（9999）及百度（9888），分別跌12.72%及11.72%。

科指本周累跌7.61%或313點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為9.82%；本周僅1隻股上升，表現最佳的是聯想（0992），累升8.22%，其次為商湯（0020）及小鵬（9868），分別無升跌及跌0.16%。而表現最差的是理想（2015），累跌18.4%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及同程旅行（0780），分別跌17.6%及17.37%。

匯率

離岸人民幣曾貶值最多0.03%，是5月23日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.07%。貶值至7.2603元，是4月29日7.2694元後最弱。連續貶值7日，累計貶值0.011元，對上一次連續貶值7日是2022年10月13日。

在岸人民幣曾貶值最多0.04%，是5月23日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.06%。貶值至7.2457元，是4月29日7.247元後最弱。連續貶值7日，累計貶值0.0256元，對上一次連續貶值7日是2022年9月27日。

港元曾貶值最多0.02%，貶值至7.8112元，是5月15日7.8122元後最弱。連續貶值4日，累計貶值0.0119元，對上一次連續貶值4日是3月27日。

午後消息股表現

漢思能源（0554）逾27億元增持城巴至70% 股價曾跌17%。創52周高，見0.43元，收報0.355元，跌11.25%。

阿里（9988）CB初始轉換價80.8美元 較美股昨收市溢價3成 年利率0.5厘。收報78.15元，跌0.64%。

萬科（2202）據報將部分私募債轉為資產支持證券。收報6.23元，跌8.65%。

康臣葯業（1681）：上市10周年派特別息每股0.3元。收報6.68元，跌2.2%。

今早及隔晚消息股表現

花旗上調小米（1810）目標價 小米曾挫逾5% 見1個月最大跌幅。收報18.3元，跌3.38%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）收報0.157元，無升跌。萬邦投資（0158）收報69元，跌1.43%。同道獵聘（6100）收報2.9元，跌3.65%。康臣葯業（1681）最快今公布特別股息。收報6.68元，跌2.2%。

盛禾生物（2898）上市，定價13.5元。收報14.52元，升7.56%。

阿里（9988）宣布發行45億美元可換股優先票據。阿里巴巴蔡崇信及吳泳銘給股東信：視自己為初創企業。收報78.15元，跌0.64%。

馬可數字科技（1942）7000萬收購觀塘工廈單位，擬建智能數據中心。收報1.4元，升3.7%。

港交所（0388）下月設定息及貨幣諮詢小組，聯席主管蘇盈盈任主席。收報274元，跌1.37%。

貝殼（2423）首季淨利潤4.3億勝市場預期，新房交易總額跌45%。收報43.9元，跌11.22%。

嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損收窄至4.6億人幣。收報106.3元，跌11.27%。

網易（9999）上季經調整純利按年升12.5%至85億元人幣，息0.099美元。大摩下調網易評級至「與大市同步」，目標價降17%至100美元。收報142.1元，升0.42%。

聯想（0992）：料AI個人電腦出貨量比例將由單位數增至約六成。收報11.06元，跌2.3%。

微博（9898）首季少賺50.8%。收報68.5元，跌4.53%。

小米（1810）首季經調整盈利倍升至65億人幣。收報18.3元，跌3.38%。

蒙古能源（0276）不服蒙古稅務局追稅4億，上訴調查後變追9.3億。收報0.63元，升5%。

DYNAM JAPAN（6889）去年多賺87%，末期息2.5日圓。收報4.02元，跌3.37%。

內房金輝控股（9993）爆升近83%，公司︰已結清所有公開市場信用類債券。收報3.21元，跌19.75%。

萬科（2202）10隻境內債齊回升，「22萬科07」彈8%。收報6.23元，跌8.65%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見9.66元，收報9.42元，升5.02%；比高集團（8220）創上市新高，見1.54元，收報1.53元，升13.33%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.32元，收報2.19元，升0.46%；安碩印度（2836）創上市新高，見40.18元，收報40.18元，升1.21%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8826.55元，收報8826.1元，升0.08%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2069元，收報2069元，升1.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1116.85元，收報1116.85元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1080元，收報1078.6元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1055.75元，收報1055.5元，升0.01%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.12元，收報5.12元，升0.69%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新高，見3.808元，收報3.67元，跌3.42%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.385元，收報9.005元，跌3.59%；華潤電力（0836）創52周高，見22.3元，收報22.15元，升2.78%；中國電力（2380）創52周高，見3.75元，收報3.66元，升3.1%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升8.54%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.68元，收報8.55元，升3.51%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.2元，收報1.18元，升0.85%；冠中地產（0193）創52周高，見0.485元，收報0.37元，升19.35%；NANYANG HOLD（0212）創52周高，見26元，收報26元，無升跌；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見56.3元，收報55.8元，升0.81%；漢思能源（0554）創52周高，見0.43元，收報0.355元，跌11.25%。

破頂指數成份股包括，華潤電力（0836）創52周高，見22.3元，收報22.15元，升2.78%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括藥明生物（2269）低見12.4元，收報12.44元，跌3.42%；佳兆業資本（0936）低見0.114元，收報0.13元，跌13.33%；太平洋網絡（0543）低見0.355元，收報0.36元，跌5.26%；萬順集團控股（1746）低見0.12元，收報0.123元，跌7.52%；飛揚集團（1901）低見0.134元，收報0.138元，跌1.43%；凱萊英（6821）低見55.1元，收報55.5元，跌4.64%；東莞農商銀行（9889）低見6.06元，收報6.5元，無升跌；鍋圈（2517）低見4.8元，收報4.9元，跌4.67%；金源氫化（2502）低見0.7元，收報0.72元，跌5.26%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，理想（2015）低見76.8元，收報78.25元，跌0.82%；富臨（1443）低見0.142元，收報0.144元，跌0.69%；恒隆地產（0101）低見7.58元，收報7.64元，跌4.26%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.038元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.19元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1.01元，無升跌；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，跌1.27%；文化傳信（0343）低見0.201元，收報0.201元，跌6.07%；大中華金融（0431）低見0.08元，收報0.08元，跌5.88%。

異動股

上升異動股，包括，麗年國際（9918）收報0.62元，升55%；大成糖業（3889）創52周高，見0.211元，收報0.196元，升42.03%；東方匯財證券（8001）創52周高，見0.42元，收報0.35元，升41.13%；現恆建築（1500）收報0.121元，升40.7%；南粵控股（1058）收報0.335元，升31.37%；南華金融（0619）收報0.38元，升28.81%；有線（1097）收報0.036元，升28.57%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.157元，升27.64%；遠見控股（0862）收報0.037元，升23.33%；駿東控股（8277）收報0.41元，升20.59%。

下跌異動股，包括，ITE HOLDINGS（8092）收報0.027元，跌28.95%；明發（0846）收報0.24元，跌26.15%；康方生物（9926）見52周低26.45元，收報37.05元，跌22.89%；毅德國際（1396）收報0.47元，跌21.67%；榮豐集團亞洲（8526）見52周低0.102元，收報0.103元，跌20.77%；海納星空科技（8297）見52周低0.071元，收報0.089元，跌19.82%；金輝控股（9993）收報3.21元，跌19.75%；信能低碳（0145）收報0.59元，跌18.06%；中國恒有源集團（8128）收報0.041元，跌18%。

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