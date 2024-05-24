李明模與呂愈國現時皆為署任部門主管，李明模在2018年5月加入保監局，現為技術專家組主管，加入保監局前在保險業擔任高級行政人員。呂愈國於2017年保監局成立時加入保監局，現為長期業務副總監，在金融監管及保險界累積多年經驗。

財庫局發言人表示，李明模和呂愈國為現職保監局管理人員，均為富保險業規管經驗和知識的金融專業人員，期待他們在新崗位繼續服務保監局，推動香港保險市場進一步發展。

保監局主席姚建華則指，李明模和呂愈國對提升當局規管制度的穩健性以保障保單持有人，展現出堅定不移的責任承擔和高瞻遠矚的領導素質，深信他們將無縫融入高管團隊，並就落實當局推動香港保險市場均衡增長的機構策略上交出正面成果。

前一般業務部執行董事林瑞江於去年6月約滿離任，而前任長期業務執行董事許美瑩離任後，今年3月被廉署落案起訴，指控涉嫌濫用職權，威迫利誘保險公司高薪聘用其媳婦，包括為媳婦發送履歷表及批評公司高層未能以市場薪酬聘請人。

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