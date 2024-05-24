近年，香港學童情緒健康問題成為社會焦點。有見及此，優品360˚與鳳溪第一小學合作開展關愛項目「關注健康·動喜來」，推出一系列活動以鼓勵學生追求身心健康的人生。除了今年2月份的頭炮活動「優品360˚精神健康武藝操」外，集團亦在復活節假期間，贊助該校全級小六學生參與廣西桂林交流團，包括於旅程中提供各款健康零食予參加者，亦邀請學生為品牌設計吉祥物，從中選出「最佳創意獎」、「最佳設計獎」以及「最佳合作獎」。此外，關愛項目於4月底，展開為期三周的健步活動「健康多一步．優品做得到」予該校三至五年級學生參與，並鼓勵同學每天步行至少8,000步。

優品360行政總裁許志群表示，「近年學童精神健康備受社會關注，集團今年再度與鳳溪第一小學合作，舉辦一系列以『關注健康·動喜來』為主題的活動，鼓勵學生多走動並放眼世界，我們期望學生們從一系列活動中有所得著，從中了解身心健康的重要性，從而增強抗壓力，以正面態度面對生活」。

鳳溪第一小學朱偉林校長表示，「學校今年喜獲優品360再度資助，舉辦一系列有益身心的活動以紓緩學生的學習壓力，鼓勵建立良好的生活和運動習慣。相信透過活動，同學不單有健康的身體，更有飽滿的精神面對任何挑戰，積極正面地成長與發展。學校和全體師生、家長衷心感謝優品360˚的慷慨資助及支援」。

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