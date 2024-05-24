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惠譽再度下調萬科評級至「BB-」股價跌近9%

國際評級機構惠譽繼3月下調萬科（2202）長期外幣發行人違約評級（IDR）評級後，昨日再度將其評級由「BB+」下調兩級至「BB-」，展望評級為負面。同時亦將萬科全資子公司萬科房地產（香港）長期IDR、優先無擔保評級及未償還優先票據評級由「BB」至「B+」，回收率評級為第四級「RR4」，但惠譽將所有評級從負面觀察名單中移除。

萬科今收報6.23元，跌8.7%。

惠譽認為，萬科擁有足夠的流動性去應付短期債務償還需求，流動性比率由去年3月31的1.5倍，跌至今年同期的1倍，料萬科需增加其銀行擔保貸款，以及依賴手頭現金，去應付今年到期的債務。

惠譽指，萬科於內地一、二線城市擁有大量未抵押的房地產資產，相信亦能靠其獲融資渠道。

惠譽曾於3月將萬科長期外幣IDR由「BBB」級下調至非投資級別「BB+」，以及將萬科房地產（香港）長期IDR評級、優先無擔保評級及未償還優先票據評級，由「BBB」級下調至「BB」級別。

 

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