科大與馮氏集團旗下利豐宣布成立香港科技大學利豐供應鏈研究院，旨在推動全球供應鏈管理的研究與創新商業模式。史丹福大學商學院運營、資訊及科技 Thoma 講座教授李效良表示，全球供應鏈重組趨勢持續，香港應轉型為全球供應鏈的控制中心，避免因繼續扮演中國內地窗口的角色而受地緣政治的影響。
他續稱，香港海運方面有所衰退，但空運仍有優勢，若結合金融、財富管理等方面的專業人才，料可為分散至東南亞、中東及非洲等地的企業提供供應鏈管理服務。另外，馮氏集團副主席兼研究院顧問委員會主席馮國綸指出，現時部分企業將部分工程轉移至中國以外其他地區，避開增加的關稅及貿易限制，以分散供應鏈風險。
利豐於2020年完成私有化，馮國綸稱由於現時市况欠佳，故旗下利豐未到再上市的時機。
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