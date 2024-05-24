他續稱，香港海運方面有所衰退，但空運仍有優勢，若結合金融、財富管理等方面的專業人才，料可為分散至東南亞、中東及非洲等地的企業提供供應鏈管理服務。另外，馮氏集團副主席兼研究院顧問委員會主席馮國綸指出，現時部分企業將部分工程轉移至中國以外其他地區，避開增加的關稅及貿易限制，以分散供應鏈風險。

利豐於2020年完成私有化，馮國綸稱由於現時市况欠佳，故旗下利豐未到再上市的時機。

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