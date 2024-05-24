moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

科大與利豐宣布成立供應鏈研究院

科大與馮氏集團旗下利豐宣布成立香港科技大學利豐供應鏈研究院，旨在推動全球供應鏈管理的研究與創新商業模式。史丹福大學商學院運營、資訊及科技 Thoma 講座教授李效良表示，全球供應鏈重組趨勢持續，香港應轉型為全球供應鏈的控制中心，避免因繼續扮演中國內地窗口的角色而受地緣政治的影響。

他續稱，香港海運方面有所衰退，但空運仍有優勢，若結合金融、財富管理等方面的專業人才，料可為分散至東南亞、中東及非洲等地的企業提供供應鏈管理服務。另外，馮氏集團副主席兼研究院顧問委員會主席馮國綸指出，現時部分企業將部分工程轉移至中國以外其他地區，避開增加的關稅及貿易限制，以分散供應鏈風險。

利豐於2020年完成私有化，馮國綸稱由於現時市况欠佳，故旗下利豐未到再上市的時機。

其他報道

政府委保監局長期業務和一般業務部執行董事

全日沽空金額減4% 盈富減18%

政府：2023/24年度私人房屋土地實際供應可提供約1.54萬伙

盛禾生物首日掛牌股價向好 收市升7.5% 一手賬面賺204元

渣打推防騙特色點心 提升公眾防騙意識

恒指收市跌259點 科指曾跌穿250天線 三大指數全周齊見4個月最大跌幅

菜鳥今起全港送貨上門免收住宅附加費

日出康城有單位被拆主力牆 屋宇署向業主、工程承建商及室內設計師提檢控

漢思能源逾27億元增持城巴至70% 股價曾跌17%

內地經濟學家馬光遠：企業家熱衷做網紅是背離初心 容易誤導年輕人

優博今起招股 一手入場費3030元

滬深三大指數連跌兩日 滬指全周累跌2.07%

阿里CB初始轉換價80.8美元 較美股昨收市溢價3成 年利率0.5厘

太盟擬收購大連萬達近500間購物中心

萬科據報將部分私募債轉為資產支持證券

尖東海旁周六舉行多啦A夢無人機匯演 金鐘有酒樓趁機推888元無人機宴

據報證監會考慮允許抵押以太幣ETF

【有片：埋身擊】恒指短期須守穩18500點 否則調整幅度將擴大

半日沽空金額增1% 盈富沽空增54% 基金單位見1個月最少

康臣葯業：上市10周年派特別息每股0.3元

人民幣續貶 A股港股齊見三周低 恒指半日跌239點

戴蒙：摩通在中國的投資銀行業務出現「斷崖式下跌」 但對此並不擔心

聯儲局Bostic：降通脹未收效 強化必要持續高息