港元現報7.8113元升值21點子，曾貶值最多10點子，報7.8144元，亦曾升值最多33點子，報7.8101元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升21.64點子至4.25452%，是5月3日後最高，是5月3日後最高；1星期HIBOR升6.56點子至4.37179%，是5月3日後最高；2星期HIBOR升3.32點子至4.47173%，是2024年3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至4.77488%；6個月期HIBOR升0.29點子至4.85464%，是1月10日後最高；12個月期HIBOR跌0.14點子至4.99191%。

美元指數現報104.687貶值0.037點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44226%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9514%，連續2日擴闊，利差是5月21日後最闊，當日差距為-0.9952%。

對上一次連續2日擴闊，是5月07日，當日利差報-1.2351%。

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