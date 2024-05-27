恒指今早低開2點，高位升133點，低位跌104點，高低波幅238點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為25.75%，下跌為27.32%，無升跌為46.91%。

恒指半日升56點或0.31%，報18665點，大市成交金額681億元；國指升20點或0.31%，報6625點。恒生科技指數收報3802點，升0.08%。

藍籌股成交金額311.58億元，佔大市成交45.75%；科指成份股成交金額180.12億元，佔大市成交26.44%；國指成份股成交金額275.18億元，佔大市成交40.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.72億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.31%，至68.46億元，佔大市成交10.04%。牛熊證成交金額35.42億元，減少11.24%；窩輪成交金額33.03億元，減少21.14%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、平保（2318）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌46隻升，34隻下跌，2隻無升跌。聯想（0992）升7.59%，收報11.9元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.59%，收報11.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）創52周高，見12.06元，收報11.9元，升7.59%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.34元，跌4.29%。

恒指20天線(18701.6點)得而復失。科指250天線(3784.46點)失而復得。

北水南下合計淨流入19.91億元，較上日減少20.88%，連續第8日流入，累計流入225.63億元，對上一次連續8日淨流入是4月10日。

金山科技工業（0040）發盈警 料轉蝕3.62億至4.12億。收報0.53元，無升跌。

趣致集團 （0917）上市，定價25元。收報30.05元，升20.2%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報2.96元，升0.68%。石藥（1093）收報6.31元，跌1.25%。萊爾斯丹（0738）收報0.44元，無升跌。NIRAKU（1245）收報0.24元，無升跌。靄華押業信貸（1319）收報0.24元，升1.27%。博富臨置業（0225）收報5.25元，無升跌。新火科技（1611）收報2.83元，升1.43%。UTS MARKETING（6113）收報0.94元，無升跌。

連連數字（2598）：取得盧森堡電子貨幣機構許可證。收報9.42元，跌0.84%。

旭輝（0884）：債權人同意向下一階段推進，擬納入人民幣計值貸款選項。收報0.42元，升1.2%。

恒大汽車（0708）：潛在買家擬即時購入29%股份。收報0.69元，升81.58%。恒汽曾升最多113.16%，是2014年11月18日後最大升幅。高見0.81元，是2023年9月22日0.94元後最高。連升8日，累計升0.31元，對上一次連升8日是2022年4月12日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是1月16日。

中信（0267）附屬中信金屬擬減持艾芬豪料最多套現27億。收報8.31元，升0.24%。

京東（9618）劉強東：從不拼搏的人都不是我的兄弟。收報117.2元，跌2.01%。

英皇國際（0163）7億元售中環住宅大廈予英皇娛樂。收報0.385元，跌7.23%。

新火科技（1611）1.5億元售FTX索賠權料收益9695萬元收報2.83元，升1.43%。

惠譽再度下調萬科（2202）評級至「BB-」股價跌近9%。收報6.08元，跌2.41%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見5.26元，收報5.24元，升1.16%；康耐特光學（2276）創上市新高，見9.71元，收報9.41元，跌0.11%；中國移動（80941）創上市新高，見69.55元，收報69.55元，升2.2%；聯想集團（80992）創上市新高，見11.18元，收報11.04元，升7.6%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1117.3元，收報1116.85元，無升跌；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.95元，收報14.95元，升3.1%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見23.7元，收報23.7元，升2.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1056元，收報1055.9元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1130.25元，收報1130.25元，升0.06%；博時以太幣（3009）創上市新高，見30.68元，收報30.56元，升6.85%；華夏以太幣（3046）創上市新高，見9.645元，收報9.615元，升7.25%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新高，見1.234元，收報1.228元，升6.97%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新高，見8.93元，收報8.93元，升6.75%；嘉實以太幣（3179）創上市新高，見9.655元，收報9.64元，升7.05%；長久股份（6959）創上市新高，見62.9元，收報61.1元，升3.82%；中遠海控（1919）創52周高，見13.34元，收報13.18元，升4.94%；中遠海發（2866）創52周高，見1.11元，收報1.09元，升2.83%；東方海外（0316）創52周高，見140.6元，收報136.9元，升2.93%；聯想（0992）創52周高，見12.06元，收報11.9元，升7.59%；聯通（0762）創52周高，見6.39元，收報6.35元，升2.42%；中石油（0857）創52周高，見7.93元，收報7.88元，升2.74%；神華（1088） 創52周高，見37.7元，收報36.9元，升1.79%；華潤電力（0836）創52周高，見23.05元，收報23元，升3.84%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見12.06元，收報11.9元，升7.59%；東方海外（0316）創52周高，見140.6元，收報136.9元，升2.93%；聯通（0762）創52周高，見6.39元，收報6.35元，升2.42%；中石油（0857）創52周高，見7.93元，收報7.88元，升2.74%；神華（1088） 創52周高，見37.7元，收報36.9元，升1.79%；華潤電力（0836）創52周高，見23.05元，收報23元，升3.84%；農業銀行（1288）創52周高，見3.85元，收報3.82元，升0.26%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，藥明生物（2269）低見11.42元，收報11.62元，跌6.59%；方達控股（1521）低見1.19元，收報1.21元，跌1.63%；澳門勵駿（1680）低見0.15元，收報0.15元，跌6.25%；三寶科技（1708）低見0.5元，收報0.6元，跌3.23%；日贏控股（1741）低見0.095元，收報0.096元，跌3.03%；飛揚集團（1901）低見0.133元，收報0.137元，跌0.72%；心泰醫療（2291）低見18.06元，收報18.14元，跌2.47%；偉鴻集團控股（3321）低見0.066元，收報0.067元，跌5.63%；凱萊英（6821）低見53.35元，收報54元，跌2.7%；金源氫化（2502）低見0.64元，收報0.7元，跌2.78%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，恒隆地產（0101）低見7.3元，收報7.41元，跌3.01%；蒙牛（2319）低見14.82元，收報15.22元，跌0.52%；低見14.82元，收報15.22元，跌0.52%；INTL GENIUS（0033）低見2.1元，收報2.15元，跌14%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.037元，跌2.63%；德祥地產（0199）低見0.435元，收報0.435元，跌7.45%；和記電訊香港（0215）低見1元，收報1元，跌0.99%；文化傳信（0343）低見0.2元，收報0.2元，跌0.5%；大中華金融（0431）低見0.08元，收報0.081元，升1.25%；北方礦業（0433）低見0.045元，收報0.049元，升2.08%。

異動股

上升異動股，包括，恒大汽車（0708）收報0.69元，升81.58%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.27元，升35%；ALCO HOLDINGS（0328）收報12.84元，升32.64%；錦藝集團控股（0565）收報0.223元，升28.16%；金輝控股（9993）收報4.09元，升27.41%；恒基發展（0097）收報0.175元，升26.81%；金威醫療（8143）收報0.188元，升24.5%；中手游（0302）收報1.52元，升23.58%；興業新材料（8073）收報0.152元，升21.6%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.068元，升21.43%。

下跌異動股，包括，東方匯財證券（8001）收報0.245元，跌30%；千盛集團控股（8475）見52周低0.22元，收報0.35元，跌21.35%；華控康泰（1312）收報0.036元，跌20%；森美控股（0756）見52周低0.335元，收報0.36元，跌19.1%；積木集團（8187）收報0.4元，跌17.53%；裕田中國（0313）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；皇朝家居（1198）見52周低0.44元，收報0.44元，跌15.38%；金朝陽集團（0878）收報6.25元，跌15.31%；百福控股（1488）收報0.78元，跌15.22%；工蓋有限公司（1421）收報0.31元，跌15.07%。

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