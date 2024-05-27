moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒大訂不具約束力條款書售29%恒汽股份 另三成股份予買方購股權

恒大汽車（0708）昨夜公布，中國恒大（3333）擬向獨立第三方悉售手上恒大汽車持股後，中國恒大今日就交易發公告，與潛在買方訂立不具約束力的條款書，待訂立買賣協議後並在其條款及條件的規限下，恒汽29%權益將即時被收購等，另外29.5%股份將成為買賣協議日期後一定期限內的一項可行使選擇權的標的。

恒大聯同附屬公司共持有63.48億股恒大汽車股份或58.5%權益。

中國恒大繼續停牌中，恒大汽車今日早市升81.58%，報0.69元，曾升113.2%，成交額2.18億元。同系恒大物業（6666）早市升7.59%，報0.85元。

其他報道

滬深三大指數半日走勢分化 滬指穩守3100點

中國鐵塔與水利部珠江水利委員會簽署戰略合作

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR見逾1個月高

謝仕榮：友邦總部設在香港不變 新友邦大廈迎另一50年

京東採銷年薪加至20薪 集團：業績激勵上不封頂

前債王格羅斯：若特朗普勝出美國總統大選 或擾亂債券市場

內地4月工業企業利潤增長4% 首4月增4.3%

滬深三大指數高開 人行零投放零回籠

恒指低開2點 科指升0.06% 趣致集團上市升32% 恒汽升94%

金山科技工業發盈警 料轉蝕3.62億至4.12億

港股ADR升85點 夜期高水50點 趣致集團上市 阿里健康、石藥等業績

連連數字：取得盧森堡電子貨幣機構許可證

旭輝：債權人同意向下一階段推進 擬納入人民幣計值貸款選項

北水增持中行 減持珠光控股

中國恒大指，除保密性、交易限制、監管法律及管轄權等若干條款外，條款書不具有法律約束力。 買賣協議尚待雙方進一步協商及尚未最終確定，因此買賣協議的最終條款可能與條款書中所列條款不同。

潛在交易尚待進行進一步盡職調查，包括但不限於對潛在買方的資金證明及對有關恒大汽車集團的資產、負債、業務、財務及法律事宜的盡職調查，以及買賣協議獲得簽署後作實，並受限於該協議的條款及條件，故潛在交易可能會或可能不會進行。

上周，恒大汽車因未履行與地方政府訂約，披露需退還19億人民幣。