恒大汽車（0708）昨夜公布，中國恒大（3333）擬向獨立第三方悉售手上恒大汽車持股後，中國恒大今日就交易發公告，與潛在買方訂立不具約束力的條款書，待訂立買賣協議後並在其條款及條件的規限下，恒汽29%權益將即時被收購等，另外29.5%股份將成為買賣協議日期後一定期限內的一項可行使選擇權的標的。
恒大聯同附屬公司共持有63.48億股恒大汽車股份或58.5%權益。
中國恒大繼續停牌中，恒大汽車今日早市升81.58%，報0.69元，曾升113.2%，成交額2.18億元。同系恒大物業（6666）早市升7.59%，報0.85元。
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中國恒大指，除保密性、交易限制、監管法律及管轄權等若干條款外，條款書不具有法律約束力。 買賣協議尚待雙方進一步協商及尚未最終確定，因此買賣協議的最終條款可能與條款書中所列條款不同。
潛在交易尚待進行進一步盡職調查，包括但不限於對潛在買方的資金證明及對有關恒大汽車集團的資產、負債、業務、財務及法律事宜的盡職調查，以及買賣協議獲得簽署後作實，並受限於該協議的條款及條件，故潛在交易可能會或可能不會進行。
上周，恒大汽車因未履行與地方政府訂約，披露需退還19億人民幣。