期內未計入按公平值計入損益之金融資產之公平值變動，及以股份為基礎之僱員酬金開支之溢利的股東應佔基本溢利為17.24億元，較去年同期增加11.6%。

首季成藥業務收入按年增加17.7%至75.61億元。除呼吸系統外，各個治療領域的產品 收入均較去年同期有所增長，來自近年推出的新產品的貢獻亦持續增加。

原料產品業務收入跌8%至9.35億元。由於需求回落，維生素C產品的銷售收入減少11.8%至4.86億元。抗生素產品的銷售收入跌3.6%至4.49億元。功能食品及其它業務的收入減少21%至4.86億元，主要受到咖啡因產品價格下跌所影響。

石藥中午收報6.31元，跌1.3%，半日成交約5750萬元。

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