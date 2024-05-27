投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光表示，政府一直致力於香港家族辦公室生態圈發展的投資，且香港在全球家族辦公室爭奪戰中有自己獨特的優勢。首先，香港的「投資自由度」強，在港建立家族辦公室無需向政府申報業務及擁有的金額。其次，香港具有稅收優勢；並且，香港專業人才儲備充足，香港目前共有約26.8萬名銀行家，相當於平均一個家族辦公室就有99名銀行家儲備支持。
安永稅務及諮詢有限公司金融服務香港稅務主管合伙人何耀波則主要補充了香港在建立家族辦公室稅收方面的優勢，包括不限制投資的形式及金額，若滿足相關條件可以免稅收，與新加坡的要求相比更具自由度。
此外，關於投資推廣署對於香港家族辦公室生態圈發展的下一步計畫，方展光指，除了主要的中國市場外，投資推廣署也在積極尋求國際合作，包括中東、歐洲、美國、印尼等等。並且會舉辦更多活動建立家族辦公室與專業人士、政府機構等的溝通橋樑。
根據最近一項研究的估算，去年香港約有2,700間單一家族辦公室，其中約三分之一管理的資產達到1億美元以上。
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