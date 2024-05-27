安永稅務及諮詢有限公司金融服務香港稅務主管合伙人何耀波則主要補充了香港在建立家族辦公室稅收方面的優勢，包括不限制投資的形式及金額，若滿足相關條件可以免稅收，與新加坡的要求相比更具自由度。

此外，關於投資推廣署對於香港家族辦公室生態圈發展的下一步計畫，方展光指，除了主要的中國市場外，投資推廣署也在積極尋求國際合作，包括中東、歐洲、美國、印尼等等。並且會舉辦更多活動建立家族辦公室與專業人士、政府機構等的溝通橋樑。

根據最近一項研究的估算，去年香港約有2,700間單一家族辦公室，其中約三分之一管理的資產達到1億美元以上。

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