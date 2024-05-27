與此同時，中國內地現時是仍在減息的主要經濟體，安仁禮指目前內地國債孳息率約為2厘，即使去年7月下調壽險預定利率（即保證回報率）至3厘後，還有1厘息差，因此預期預定利率會再次下調。瑞再預期自2025年起的10年，內地儲蓄險增速會因長期利率下行加上經濟增速放緩，不過期內儲蓄險新增保費仍有2560億美元，相對2010年至2019年為1200億美元。

瑞再壽險與健康險再保險亞太區（除中國外）負責人任曉薇表示，內地與香港儲蓄保單持續存在息差，續為往後推動內地訪客來港投保的主要原因。去年疫後重啟內地訪客業務後，內地訪客投保本港保單人數較疫前少，但保單銀碼較大，一年過後趨勢依然，本港對內地訪客銷售仍保持在高位。她又表示，有見內地客戶開始在新加坡買保險，不過銷售金額未及香港的水平，因為香港的代理與內地客戶有其關係網絡。

瑞再研究院發表報告，指出消費者轉向購買能夠實現更高退休收入的人壽儲蓄產品，未來十年全球保險儲蓄型保費將增加 1.5 萬億美元，到 2034 年增長至4 萬億美元。相較之下，在 2010至 2019 年的低利率10年期間，全球壽險保費僅增加了3 千億美元。

同時，政府債券收益率的大幅上升有助改善壽險公司投資收益和固定年金的利潤率。瑞再研究院預計，全球8大壽險市場，包括美國、英國、德國及日本的保險公司營運業績將在 2022 年至 2027 年間增長超過六成，投資收益上升四成。

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