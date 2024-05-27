據官方主要內容，《通知》明確調整優化住房限購政策。一是優化非滬籍居民購房條件。縮短非上海市戶籍居民家庭以及單身人士購房繳納社會保險或個人所得稅的年限，擴大購房區域。

二是調整相關政策口徑。取消離異購房限制，調整住房贈與規定，支持企業購買小戶型二手住房用于職工租住。

同時，強調支持多子女家庭合理住房需求。一是可增購1套住房。二是優化多子女家庭在個人住房貸款中首套住房認定標準。

再者，《通知》提出優化住房信貸政策。一是按照因城施策原則調整優化個人住房信貸政策。二是進一步發揮住房公積金個人貸款支持居民合理住房需求的作用，適度提高本市住房公積金個人貸款最高額度。

此外，上海還將建立健全住房保障體系，探索通過國有平台公司等主體收購、躉租（整批）適配房源，優化住房保障供給；加快推進「兩舊一村」改造等城市更新，多渠道改善廣大人民群眾的居住條件和環境質量；提升住房品質，支持建設綠色、低碳、智能、安全的好房子；加強監測監管，維護房地產市場秩序。

《通知》又提出支持居住困難家庭改善居住條件。階段性採取給予過渡租房、裝修搬家等適度補貼措施，支持居住困難家庭住房「以舊換新」，促進改善居住條件。《通知》又要求優化土地和住房供應。

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