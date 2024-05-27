鄭少輝是奧園的老臣子，自2007年已任職於中國奧園，至2020年4月先後擔任公司的財務經理、財務總經理，財務總監及國際投資集團副總裁等多個職務，在2021年8月至11月則擔任公司的國際投資集團副總裁。

其後鄭少輝開始投入中國奧園當時旗下物管股奧園健康（3662，現稱星悅）管理，包括自2021年11月至2024年5月曾擔任星悅康旅執行董事，並在2023年2月至2024年5月擔任星悅的授權代表。

鄭少輝自2020年4月至11月亦曾擔任星悅副總裁及首席財務官，並負責星悅財務、資金管理、企業融資、資本市場運作及投資者關係等相關工作。

鄭少輝今次與中國奧園訂約，可享有薪金每年180萬元。

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