該公司指，ChatView是由爭議解決與調查團隊在過去四年開發出來，並且可以應對在社交媒體的大量訊息，並且實現將多語言的視象訊息，轉錄成文本及翻譯，涵蓋的訊息包括視象、圖象、表情符號等，幫助用家因應亞洲地區內的法定要求，進行的電子合規發現（e-Discovery）作業運作。根據香港的法定要求，凡涉及索償800萬元以上，並超過1萬份文件的商業爭議個案，價需要按法定要求，進行e-Discovery。安邁指出，ChatView除了幫助用家在浩瀚的社交資訊上簡易地轉為方便法證的有用資訊，亦不會將訊息儲存在雲端，避免客戶曝露於風險面前。

安邁亞洲爭議解決與調查團隊聯席負責人張章鎧表示，ChatView是策略性地將安邁的服務及能力作進一步延伸，並且讓客戶知道。在確保處理移動工具及線上通訊符合環球的資訊安全法規時，ChatView因應要求，在提供e-Discovery所需的全面及可辯解的擷取及分析功能。其覆蓋的社交平台涵蓋了WhatsApp、DingTalk、Instant Bloomberg、WeChat、QQ、短訊等。覆蓋的語言達99種。他說，這套新工具有助業界更有效率地搜集法證工作所需的資訊。

他又指，由於加拿大薩斯喀徹溫最近有法院判例顯示，在社交媒體通訊中，發出簡單如表情符號豎起姆指，也作為有效的簽署，並據此判令一農民對未完成合約賠款，因此他們的法證工具ChatView，會將表情符號涵蓋在內。

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