鷹君執行董事羅俊謙指，培育人才一直是集團可持續發展願景的重要一環，設立鷹君集團獎學金栽培新一代業界人才。「鷹君集團獎學金」成立於2023年4月，集團承諾投放200 萬港元於科大環境及可持續發展學部和城大能源及環境學院設立獎學金，自 2022/2023 學年起 5 年內向兩間院校各頒發40個獎學金，每名得獎學生可獲25,000 港元獎學金。

甄選準則主要包括學生的學業成績、推動可持續發展的熱誠、對社會的貢獻和承擔、領導才能及內在潛質。於2022/2023學年，共有16名學生獲頒發獎學金。

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