上述投資無需提交工行股東大會審議，並已經國家金融監督管理總局批准。

基金由中國財政部等19家機構共同出資設立，註冊資本為3440億元，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股 權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理諮詢等。基金旨在引導社會資本加大對集成電路產業的多渠道融資支持，重點投向集成電路全產業鏈。

工行表示，是次投資資金來源為自有資金，是銀行結合國家對集成電路產業發展的重大決策、銀行的發展戰略及業務資源作出的重要布局，對於推動銀行金融業務發展具有重要意義。

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