又一城表示， 限定店 入口擺放了Avantgardey十三么麻將圖案燈箱，靈感來自深受港人喜愛的《打雀英雄傳》舞蹈。燈箱後面設有全球首度登場的3米高Avantgardey充氣木芥子，場內亦設有「達摩舞台」，17隻首次亮相的Avantgardey達摩毛公仔代表着全體成員，整齊排列在螢光舞台上，就像把表演搬到特別的迷幻舞台。另外，期間限定店亦會有Avantgardey全體成員的巨型照片等等，讓粉絲們有機會與Avantgardey合照。Avantgardey海外首個期間限定店將於6月5日下午5時正式開放予公眾。

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