moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

AVANTGARDEY海外期間限定店將登陸又一城 6位成員將親臨表演爆紅舞蹈

風靡全球日本女子舞蹈團AVANTGARDEY海外首個期間限定店即將於年6月5日至23日登陸又一城。 期間限定店以《十三么》為設計主題，場內布滿Avantgardey風格的特色裝置，亦會推出近百款全球獨家新產品。Avantgardey的六位成員包括Seira、Nona、Sono、Pani、Nagano和Kohana亦將遠道來港，親臨又一城與粉絲們見面及舉辦簽名會。

又一城表示，限定店入口擺放了Avantgardey十三么麻將圖案燈箱，靈感來自深受港人喜愛的《打雀英雄傳》舞蹈。燈箱後面設有全球首度登場的3米高Avantgardey充氣木芥子，場內亦設有「達摩舞台」，17隻首次亮相的Avantgardey達摩毛公仔代表着全體成員，整齊排列在螢光舞台上，就像把表演搬到特別的迷幻舞台。另外，期間限定店亦會有Avantgardey全體成員的巨型照片等等，讓粉絲們有機會與Avantgardey合照。Avantgardey海外首個期間限定店將於6月5日下午5時正式開放予公眾。

 

其他報道

半日沽空金額增12% 盈富沽空增36%

領展可分派總額升6.4% 末期息1.3257元 積極考慮投資機遇

恒指半日跌289點 科指跌1.8% 跌穿250天線

IMF上調中國今年經濟增長預測至5%

涉恒大調查後 羅兵咸永道本月流失五間中國客戶

滬深三大指數半日向上 滬指升0.3%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止3連升

瑞房據報與投行研究美元債方案

波蘭搜查小米辦公室 涉潛在反競爭行為

亞泥據報或獲大股東私有化

連環結業︱DONKI鮮選壽司5間變1間 官網顯示僅保留荃灣海之戀分店

瀋陽市全區域解除限購限售 首套房首付最低15%