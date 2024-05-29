風靡全球日本女子舞蹈團AVANTGARDEY海外首個期間限定店即將於年6月5日至23日登陸又一城。 期間限定店以《十三么》為設計主題，場內布滿Avantgardey風格的特色裝置，亦會推出近百款全球獨家新產品。Avantgardey的六位成員包括Seira、Nona、Sono、Pani、Nagano和Kohana亦將遠道來港，親臨又一城與粉絲們見面及舉辦簽名會。
又一城表示，限定店入口擺放了Avantgardey十三么麻將圖案燈箱，靈感來自深受港人喜愛的《打雀英雄傳》舞蹈。燈箱後面設有全球首度登場的3米高Avantgardey充氣木芥子，場內亦設有「達摩舞台」，17隻首次亮相的Avantgardey達摩毛公仔代表着全體成員，整齊排列在螢光舞台上，就像把表演搬到特別的迷幻舞台。另外，期間限定店亦會有Avantgardey全體成員的巨型照片等等，讓粉絲們有機會與Avantgardey合照。Avantgardey海外首個期間限定店將於6月5日下午5時正式開放予公眾。
其他報道
領展可分派總額升6.4% 末期息1.3257元 積極考慮投資機遇
連環結業︱DONKI鮮選壽司5間變1間 官網顯示僅保留荃灣海之戀分店