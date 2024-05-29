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本港首季零售基金資金錄淨流入296億元 扭轉上兩季淨流出

香港基金公會公布今年首季基金銷售數據，本港零售基金於季內第一季淨流入錄得38億美元（約296億港元），淨流入金額亦為三年來最高，同時亦扭轉上兩季淨流出的趨勢，上季淨流出金額則為21億美元。季內總銷售額達198億美元（約1544億港元），按季升69%，同為2021年第三季以來高位。當中債券基金佔總銷售額近一半，達89.5億美元，按季升一倍。投資基金委員會聯席主席黃德泰表示，從資金流入基金內可反映出投資者開始risk on（追逐風險）投資。

於34個基金類別當中，淨流入資金大部分流向環球債券及北美債券，兩者分別吸資22億美元及21億美元。貨幣市場則淨流入6.3億美元排名第三，按季增逾1.31倍。環球高息債券和環球企業債券，淨流入分別為3.8億美元和1.6億美元；而亞太債券和亞太混合資產淨流出為所有基金類別中最高，分別淨流出6.0億美元和4.2億美元，並連續四個季度錄得淨流出。

季內股票基金錄得淨流出6.48億美元，淨流出幅度較上季減少約52%。惟當中只有日本股票及環球股票於季內錄得淨流入，兩者分別淨流入1.3億美元及0.6億美元億美元。行業和主題股票（亞太區除外）則淨流出最多，達2.4億美元。其次為中國股票錄1.8億美元淨流出，以及大中華區股票的1.3 億美元淨流出。

對於債券基金資金流入較多，投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，投資者普遍看法為美國息口偏向下揚，而買入債券基金則可鎖定高息，未來於減息會同時受惠高息收益及債券價格上升。黃德泰補充，由去年上年年尾至今年初留意到，債券基金資金流入明顯，起初是太多為投資級別，而最近較多投資者去觀望非投資級別債券的基金，如一些新興市場的債券基金。

回報方面，港零售基金大部分基金類別均錄得正回報。截至本月18日，中歐及東歐股票、香港股票、大中華區股票，及北美股票平均回報分別為17.2%、13.1%、10.2%，及9.6%。債券基金方面，新興市場及高息債券平均升6.4%，環球債券錄0.3%升幅。環球混合資產同期回報率則為4.9%。

鄒建雄表示，投資予日本股票及環球股票基金的資金，於季內錄得淨流入因其回報率可觀。而香港股票及中國股市於今年第二季亦見顯著反彈，惟未能於第一季基金銷售數字中反映。他續提到，最近亦感受到市場對於港股興趣有增加，而從最近港股成交額亦能反映。

 

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