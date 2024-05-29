其餘債務則多為債券要到期再發新債，但公司早前已供股籌資，亦可再出售項目用於減債，靈活性較強。

去年領展亦利用人民幣與港元之間的有利息差提高了人民幣貨幣資產對沖比率。截至今年3月底有超過70%的人民幣資產風險已通過以人民幣計價的借貸及貨幣掉期合約進行對沖。而所有海外投資亦基本上通過以當地貨幣計價的借貸及外幣遠期合約悉數對沖。

領展管理層又多次被追問「北上消費」影響，管理層強調，領展香港零售物業組合維持98%的高出租率，整體平均續租租金調整率升至7.9%，整體租金對銷售額比例則穩定於12.6%的健康和可持續水平。管理層認為，雖然預期本地消費在新財年仍會持續溫和放緩，但由於其物業組合以服務民生及港人為主，具高抵抗力，而且領展旗下高場仍維持穩定人流，並不時主動更新租戶組合等。

王國龍表示，對於北上消費「唔係太過擔心，但亦唔會掉以輕心」，更指此乃長遠趨勢，香港與大灣區城市加強互動交往，是多個城市政府之間籌劃多年，疫情前已經開始。但領展在港主力民生商場，「啲人星期一至五唔會特別上去買餸煮飯，而領展位於深圳福田的「領展中心城」在周末人流增約四、五成等。

談及領展3.0策略的進展，王國龍表示，領展3.0擴展至投資管理業務，將可帶來新的收入流，但需時幾年發展，已建立團隊。

談及收購或出售資產方面，領展表示今年斥23.8億元人民幣從合作方萬科（2202）收購上海七寶萬科廣場，正在進行融合，並將於今年七月改名。

管理層指，現時在內地收購資產，除非對方遇到危機，否則港資在內地收購所需要用到的成本仍較高。而七寶商場的收購「在他（萬科）的角度是便宜，在我們是合理，不算便宜」，現時在內地物色回報，IRR需要達10至15%才會考慮，現時許多項目回報「不夠好，還在看」。出售方面，王國龍表示，有交易便會公布，目前「睇緊各種唔同方案」。

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