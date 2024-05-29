貨幣波動。隨著減息機會降，美匯指數曾升最多0.13%，近一周最大升幅。人民幣中間價連續第二日調弱，在岸、離岸人民幣齊貶值，離岸價連貶兩日，曾貶值至7.2689元，是4月29日7.2694元後最弱。在岸價更創2023年11月17日後最弱，貶至7.249元，以及創2019年8月28日最長紀錄，暫連續貶值10日。港元方面，在金管局連續第二日通過貼現窗口向銀行投放流動性後，港元靠穩，拆息亦全線向下。

恒指今早低開161點，高位跌126點，低位跌396點，高低波幅269點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為19.27%，下跌為44.25%，無升跌為36.46%。

恒指收市跌344點或1.83%，報18477點，大市成交金額1231億元，較上日增加26.01%，是5月24日1267.12億元成交後最多；國指跌128點或1.92%，報6557點。恒生科技指數收報3765點，跌2.32%。

藍籌股成交金額645.67億元，佔大市成交52.45%；科指成份股成交金額358.17億元，佔大市成交29.09%；國指成份股成交金額575.9億元，佔大市成交46.78%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.92%，至71.06億元，佔大市成交5.76%。牛熊證成交金額27.88億元，減少31.32%；窩輪成交金額43.17億元，增加2.92%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。比亞迪（1211）、中海油（0883）、領展（0823）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，69隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升5.32%，收報217.6元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌5.38%，收報27.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報3.55元，升5.03%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報27.25元，跌5.38%。

恒指跌穿20天線(18804.68點)。科指10天線(3947.33點)跌至近20天線(3939.15點)250天線(3784.29點)。

北水南下合計淨流入67.74億元，較上日增加62.61%，淨流入金額是2024年5月13日88.07億元後最多。北水連續第10日流入，累計流入359.37億元，對上一次連續10日淨流入是4月12日。

午後消息股表現

路勁基建（1098）與摩通研究離岸債務方案。收報1.24元，跌2.36%。

「大渣哥茶記」將全線告別香港。毛記（1716）收報0.445元，升3.49%。

領展（0823）可分派總額升6.4% 末期息1.3257元 積極考慮投資機遇。收報34.7元，升3.74%。領展曾升最多5.08%，是4月22日後最大升幅，當日升幅為5.19%。高見35.15元，是5月22日35.8元後最高。連升3日，累計升1.5元，對上一次連升3日是5月20日。

今早及隔晚消息股表現

瑞房（0272）據報與投行研究美元債方案。收報0.8元，跌1.23%。

波蘭搜查小米（1810）辦公室 涉潛在反競爭行為。收報17.78元，跌1.98%。

比亞迪（1211）推新型混合動力系統。收報217.6元，升5.32%。

聯想（0992）向沙特Alat發20億美元零息可轉債 另配售11億份認股權證。收報11.62元，跌1.69%。聯想曾跌最多5.92%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為8.94%。低見11.12元，是5月27日11.06元後最低。連跌2日，累計跌0.42元。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月17日。

多間公司最快今公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.48元，跌1.03%。星謙發展（0640）收報0.73元，無升跌。諾亞控股（6686）收報21元，無升跌。奧思集團（1161）收報1.19元，跌0.83%。

領展（0823）旗下深圳福田商場五一人流增82%，香港消費者佔一半。收報34.7元，升3.74%。

進昇集團（1581）料全年扭虧，收入增四成。收報0.14元，跌6.67%。

寶尊電商（9991）首季收入增半成，淨虧損收窄至6660萬人幣。收報7.15元，跌1.38%。

萬華媒體（0426）全年虧損擴大至2101萬，不派息。收報0.043元，跌10.42%。

通訊局批准電視廣播（0511）配股引致的股權變動。收報3.59元，跌2.71%。

世華（0685）全年虧損擴大至1290萬美元，上季蝕688萬美元。創上市新低，見0.146元，收報0.175元，升2.94%。

廣州鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房。中海外（0688）收報15.32元，跌1.03%。龍湖（0960）收報13.2元，跌1.35%。潤地（1109）收報30.05元，跌1.48%。

中海外宏洋（0081）5億人幣向平安不動產回購兩常州項目49%權益。收報2.18元，升0.46%。

羅康瑞女兒羅寶瑜升任瑞房（0272）副主席。收報0.8元，跌1.23%。

第四範式（6682）首季收入升29%至8.3億人幣。收報47.9元，跌3.13%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806）。收報1.8元，跌1.64%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見10.28元，收報10.2元，升0.59%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見19.62元，收報19.62元，升2.19%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見78.66元，收報78.66元，升0.25%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8831.6元，收報8831.6元，升0.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見881元，收報881元，升0.09%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見24.18元，收報24.04元，升1.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1056.15元，收報1056元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1133.55元，收報1130.45元，跌0.26%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1037.7元，收報1037.7元，升0.02%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見12.2元，收報11.26元，跌5.85%；樂艙物流（2490）創上市新高，見21.65元，收報21.25元，升3.91%；邁富時（2556）創上市新高，見66.1元，收報59.55元，跌4.03%；EDA集團（2505）創上市新高，見5.5元，收報4.01元，跌4.52%；鴻騰（6088）創52周高，見2.8元，收報2.53元，升2.85%；澳洲成峰高教（1752）創52周高，見0.089元，收報0.07元，升4.48%；海豐國際（1308）創52周高，見21.5元，收報20.8元，升0.24%；中遠海能（1138）創52周高，見11.38元，收報11.22元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.79元，收報0.75元，跌3.85%。

破頂指數成份股包括，東方海外（0316）創52周高，見146.2元，收報143.5元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見6.41元，收報6.34元，升0.16%；中海油（0883）創52周高，見21.15元，收報20.95元，升1.7%；神華（1088） 創52周高，見38.55元，收報38.2元，升1.46%；。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，世界華文媒體（0685）低見0.146元，收報0.175元，升2.94%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.014元，收報0.014元，跌17.65%；新世界百貨中國（0825）低見0.23元，收報0.235元，跌2.49%；永旺（0984）低見0.465元，收報0.47元，無升跌；日贏控股（1741）低見0.081元，收報0.083元，跌8.79%；飛揚集團（1901）低見0.12元，收報0.122元，跌6.15%；正味集團（2147）低見0.118元，收報0.121元，跌9.02%；心泰醫療（2291）低見16.8元，收報16.8元，跌3.67%；知乎－Ｗ（2390）低見8.72元，收報8.95元，跌3.66%；偉鴻集團控股（3321）低見0.062元，收報0.068元，升1.49%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，恒隆地產（0101）低見7.26元，收報7.45元，升1.36%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，跌5.26%；和記電訊香港（0215）低見0.99元，收報0.99元，跌1%；順豪控股（0253）低見0.67元，收報0.69元，升1.47%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌；中國軟件國際（0354）低見4.02元，收報4.1元，跌5.96%；僑雄國際（0381）低見0.116元，收報0.132元，跌6.38%；大中華金融（0431）低見0.08元，收報0.08元，跌8.05%；北方礦業（0433）低見0.045元，收報0.047元，跌4.08%。

異動股

上升異動股，包括，順風清潔能源（1165）創52周高，見0.043元，收報0.04元，升81.82%；CWT INT'L（0521）創52周高，見0.168元，收報0.103元，升71.67%；優趣匯控股（2177）創52周高，見1.95元，收報1.78元，升48.33%；興業新材料（8073）創52周高，見0.4元，收報0.29元，升41.46%；國際商業結算（0147）收報0.084元，升37.7%；開明投資（0768）創52周高，見0.043元，收報0.04元，升33.33%；高山企業（0616）收報0.33元，升32%；中國油氣控股（0702）收報0.085元，升30.77%；稀鎂科技（0601）收報0.074元，升29.82%；中彩網通控股（8071）見52周低0.017元，收報0.024元，升26.32%；煜榮集團（1536）收報0.114元，升22.58%。

下跌異動股，包括，康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）創上市新低，見2元，收報2.63元，跌44.75%；承輝國際（1094）收報0.42元，跌30%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.118元，跌26.25%；康基醫療（9997）收報6.02元，跌23.8%；堅寶國際（0675）收報0.41元，跌21.15%；盛禾生物（2898）創上市新低，見7.92元，收報7.96元，跌19.68%；中國順客隆（0974）收報1元，跌18.7%；卓悅控股（0653）收報0.046元，跌17.86%；ＬＦＧ投資控股（3938）收報0.152元，跌17.84%；SINCEREWATCH HK（0444）創上市新低，見0.014元，收報0.014元，跌17.65%。

其他報道

港人北上消費成風 領展：物業組合以服務民生及港人為主 具高抵抗力

中證監就美的赴港上市 對其A股影響進行問詢

路勁基建與摩通研究離岸債務方案

長江聯同李嘉誠基金會為「公益金及時醫療援助基金」籌款

iShares比特幣成為全球最大比特幣基金

「大渣哥茶記」將全線告別香港

本港首季零售基金資金錄淨流入296億元 扭轉上兩季淨流出

閱文有份出品《慶餘年第二季》據報成迪士尼熱度最高大陸劇

AVANTGARDEY海外期間限定店將登陸又一城 6位成員將親臨表演爆紅舞蹈

領展委任包貝利為獨立非執董

半日沽空金額增12% 盈富沽空增36%

領展可分派總額升6.4% 末期息1.3257元 積極考慮投資機遇

恒指半日跌289點 科指跌1.8% 跌穿250天線