授權期限自2024年1月3日至2025年10月31日止。授權期限內，集團負責遊戲的 本地化製作、運營、推廣及市場開發工作，為當地玩家帶來更精彩的遊戲體驗。該遊戲將於2024年6月1日在海外市場正式上線。

多牛指，此次獲得《全明星激鬥》歐美及日本市場的獨家發行權，是集團在全球遊戲市場布局中的又一重要舉措，將為其海外遊戲市場開啟新的發展機遇。不僅有助於進一步拓展集團的遊戲業務規模，同時也有助於提升集團的品牌價值和市場影響力。

集團將充分利用自身的專業優勢和資源優勢，全力以赴做好遊戲的運營和推廣工作，為廣大玩家帶來更加精彩的遊戲體驗。

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