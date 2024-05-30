港元現報7.8157元貶值20點子，曾貶值最多25點子，報7.8162元，是5月10日7.8168元後最弱。亦曾升值最多16點子，報7.8121元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.77點子至3.90679%，是5月20日後最低；1星期HIBOR升1.96點子至4.41946%；2星期HIBOR跌2.44點子至4.39327%，是5月21日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2點子至4.73869%，是5月21日後最低；6個月期HIBOR跌1.98點子至4.81464%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR跌1.35點子至4.97625%，是5月21日後最低。

美元指數現報105.142升值0.02點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44286%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9356%，連續2日收窄，利差是2024年4月04日後最窄，當日差距為-0.9279%。

對上一次連續2日收窄，是5月17日，當日利差報-1.1907%。

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