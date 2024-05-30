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恒指半日跌224點 科指跌0.37% 10天線跌穿20天線 250天線得而復失

隔晚美股急挫，拖累亞股表現，A股、港股亦向下，恒指暫錄3連跌，見4周低。美減息機會降，美匯指數回升，見兩周高，港元貶值至逾兩周最弱，人民幣則在連貶多日後，反覆偏強。

恒指今早低開53點，高位升60點，低位跌228點，高低波幅290點。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為17.38%，下跌為33.32%，無升跌為49.29%。

恒指半日跌224點或1.22%，報18252點，大市成交金額619億元；國指跌79點或1.21%，報6477點。恒生科技指數收報3751點，跌0.37%。

藍籌股成交金額306億元，佔大市成交49.43%；科指成份股成交金額151.54億元，佔大市成交24.48%；國指成份股成交金額251.65億元，佔大市成交40.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.72億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12%，至79.59億元，佔大市成交12.84%。牛熊證成交金額39.97億元，增加43.31%；窩輪成交金額39.62億元，減少8.21%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。比亞迪（1211）、中芯國際（0981）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌13隻升，68隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升5.83%，收報45.35元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌5.9%，收報16.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報45.35元，升5.83%；跌幅最大的是理想（2015）收報77.85元，跌2.57%。

恒指續低於20天線(18829.15點)。科指250天線(3783.88點)得而復失，科指10天線(3915.23點)跌穿20天線(3941.67點)。

北水南下合計淨流入39.38億元，較上日減少41.87%，連續第11日流入，累計流入398.75億元，對上一次連續11日淨流入是4月15日。

大摩上調小米（1810）目標價至25元。收報17.62元，跌0.9%。

阿里巴巴（9988）：完成發行可轉換優先票據 轉換價105.04美元。收報76.1元，跌0.91%。

3間公司最快今日公布業績或派息，公布前表現如下，CTR HOLDINGS（1416）收報0.077元，升4.05%。創陞控股（2680）收報0.305元，無升跌。郵儲銀行（1658）收報4.46元，跌1.11%。

阿里影業（1060）全年扭虧賺2.84億人幣。收報0.47元，跌2.08%。

商湯（0020）推日日新5.0粵語版AI模型，7月向公眾開放，另委任新執董。收報1.39元，升1.46%。

中聯發展控股（0264）配股告吹。收報1.04元，無升跌。

國泰（0293）旗下國泰假期伙Expedia Group建新旅遊預訂平台，港日星率先推出。收報8.19元，跌1.09%。

中國安儲能源（2399）六成溢價配股，集資2100萬元。收報0.315元，無升跌。

多牛科技（1961）獲《全明星激鬥》歐美日47國獨家發行權。收報0.83元，升5.06%。

蘇俊祺、洪若甄再減持惠理（0806），套現747萬及521萬。收報1.81元，升0.56%。

騰訊（0700）「地下城與勇士」內地首周收入逾1.4億美元。收報368.8元，跌0.59%。

港交所（0388）與山東省政府簽合作備忘錄，支持山東企業來港上市。收報264.2元，跌2.58%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見10.72元，收報10.6元，升3.92%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8836.35元，收報8836.35元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見881.25元，收報881.25元，升0.03%；樂艙物流（2490）創上市新高，見22.1元，收報21.15元，跌0.47%；中煤能源（1898）創52周高，見9.68元，收報9.59元，跌0.42%；興發鋁業（0098）創52周高，見8.8元，收報8.8元，升1.15%；東岳集團（0189）創52周高，見10.14元，收報9.74元，跌0.31%；ＧＢＡ集團（0261）創52周高，見0.27元，收報0.26元，升4.42%；京能清潔能源（0579）創52周高，見2.09元，收報2.06元，升1.48%；信保環球控股（0723）創52周高，見0.028元，收報0.024元，升4.35%；新華文軒（0811）創52周高，見9.47元，收報9.26元，升2.09%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.375元，收報0.3元，升15.38%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.27元，無升跌。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創52周高，見13.56元，收報12.74元，跌0.16%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.143元，收報0.143元，跌5.3%；太古地產（1972）低見13.94元，收報14元，跌1.41%；藥明生物（2269）低見11.06元，收報11.06元，跌3.15%；方達控股（1521）低見1.16元，收報1.19元，無升跌；２１世紀教育（1598）低見0.143元，收報0.143元，跌5.3%；日贏控股（1741）低見0.075元，收報0.077元，跌7.23%；飛揚集團（1901）低見0.11元，收報0.117元，跌4.1%；正味集團（2147）低見0.114元，收報0.115元，跌4.96%；心泰醫療（2291）低見15.8元，收報15.9元，跌5.36%；知乎－Ｗ（2390）低見8.68元，收報8.74元，跌2.35%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，恒隆地產（0101）低見7.23元，收報7.24元，跌2.82%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.036元，跌2.7%；和記電訊香港（0215）低見0.98元，收報0.99元，無升跌；世紀城市國際（0355）低見0.188元，收報0.194元，升1.04%；大中華金融（0431）低見0.079元，收報0.081元，升1.25%；北方礦業（0433）低見0.045元，收報0.046元，跌2.13%；東風集團股份（0489）低見2.59元，收報2.61元，跌1.14%；恆和集團（0513）低見0.186元，收報0.19元，跌5.94%；富元國際集團（0542）低見0.083元，收報0.087元，跌6.45%；威華達控股（0622）低見0.132元，收報0.132元，跌9.59%。

異動股

上升異動股，包括，腦洞科技（2203）收報0.127元，升104.84%；中國投資開發（0204）收報0.63元，升46.51%；首都創投（2324）收報0.19元，升37.68%；融信服務（2207）收報0.98元，升32.43%；中國順客隆（0974）收報1.25元，升25%；宏光半導體（6908）收報0.475元，升23.38%；海納星空科技（8297）收報0.115元，升22.34%；富銀融資股份（8452）收報0.355元，升18.33%；HM INTL HLDGS（8416）收報0.145元，升17.89%；偉俊集團控股（1013）收報0.147元，升17.6%。

下跌異動股，包括，偉立控股（2372）收報0.27元，跌30.77%；順風清潔能源（1165）收報0.031元，跌22.5%；坤集團（0924）收報0.7元，跌17.65%；新耀萊（0970）收報1.08元，跌16.92%；匯盈控股（0821）見52周低0.052元，收報0.055元，跌15.38%；大唐環境（1272）收報0.81元，跌13.83%；開明投資（0768）收報0.035元，跌12.5%；中國生態旅遊（1371）收報0.29元，跌12.12%；慕容家居（1575）收報0.149元，跌11.83%；雨潤食品（1068）收報0.15元，跌11.76%。

 

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