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2035年中國退休人口數目相當於1個美國 社科院料養老基金屆時將耗盡

外電報道，中國經濟低迷正衝擊中國的退休基金。根據中國社科院估計，全國城鎮職工基本養老保險基金累計結餘將於2035年耗盡。

報道指出，中國的退休金體系正面臨一場「完美風暴」，在未來幾年經濟可能持續疲弱，同時中國還面臨人口定時炸彈的威脅。中國現時是全球生育率最低的國家之一，人口正在萎縮與高齡化，人們不再指望中國「未老先富」。

高齡化社會的退休金難題，日本常被當作典型案例，但在中國該危機涉及的人口是日本的10倍，預計2035年中國將有3億人退休，相當於美國人口總數，然而中國的生育率不足卻持續下降。

中國的退休金體系由三個部份組成，第一是政府主導的基本退休保險，第二是企業年金與職業年金，第三是個人退休金計劃，後兩者沒有強制性，而中國低迷的經濟正削弱人們為非強制項目掏錢的能力。

根據中國政府數據，截至2023年底，中國個人退休金開立帳戶逾5000萬人，但開戶後實際繳納資金者僅約20%，人均儲存金額僅約2000人民幣。

中國政府已探索解決方案，包括延長退休年齡，目前中國女性勞工的退休年齡為50歲、高階主管為55歲，男性勞工為60歲，儘管對全球而言，該年齡門檻相當低，但在中國延長退休年齡遭到強烈反對。

 

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