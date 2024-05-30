機管局表示，是次票據廣受銀行、資產管理人、私人銀行及證券商等各類投資者歡迎，在最終價格指引公布時訂單認購額高峰值超過123億元人民幣，峰值認購率超過8倍。機管局已籌集目標融資金額，並將運用發行票據所得款項淨額撥作其一般企業用途，包括為其投資項目注資。

於若干先決條件達成後，票據預計於2024年6月5日發行，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行、匯豐及渣打銀行；而聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為交通銀行、東方匯理銀行、星展銀行有限公司、中國工商銀行及瑞銀。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，此次發行巿場較少有的長年期離岸人民幣債券獲得區內及國際投資者熱烈追捧，訂單認購額高峰值超過123億元人民幣。連同機管局今年較早時成功公開發行的40億港元債券，這些發行均顯示出機管局具備雄厚實力擴闊其投資者基礎，能以非常吸引的融資成本使其融資渠道更加多元化。

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