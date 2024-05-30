該報告提及，聯想擁有遍布全球的35家工廠，惟大部分生產集中在中國，尤其個人電腦（PC），而美國或歐洲監管機構在PC進口或晶片採購的新關稅或出口限制，可能大幅增加聯想的資本支出或運營支出。戴爾（DELL）與惠普（HP）等其他電腦製造商正面臨類似風險。

標普估計，若運營支出增加約3億美元（約23.4億港元）或智能設備業務集團（IDG）營業利潤率下降60個基點，並每年發生，將觸發該行降級條件，即淨債務佔EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）比率達到1倍。該行認為，聯想日前提出發行20億美元（約156億港元）可轉換債（CB）和新認股權證的影響，將取決於其用途。該公司披露在中東的最大投資或是約3億美元或以下，並需一年以上時間完成。假設成功發行，而且剩餘資金用於再融資，估計未來兩年經調整後的淨債務佔EBITDA比率將略低於1倍。發行3年後，如果CB和認股權證被行使，槓桿比率或會大幅下降。由於可轉換債很可能以價內（In-the-money）發行，轉換可能性也更高。

該報告又表示，美國對中國PC進口的關稅或限制目前不是該行作基準情况，因美國進口了大量在中國製造的PC，若提高關稅將影響本地需求。去年相關進口價值370億美元，佔美國PC進口總額的30%以上；墨西哥為美國第二大PC出口國，出口額為250億美元。該行估計，美國銷售的大部分PC都是來自進口產品。

標普指聯想截至今年3月底止的第四季業績符合預期，經調整後的淨債務佔EBITDA比率為0.8倍。2025/26財年收入預測大致保持不變，增長率分別為7%和9%；當中略為下調2025財年PC收入預測，但基礎設施解決方案集團（ISG）的較高收入有助抵消。該行續稱，ISG收入或在2024財年8.5%的下跌後有更強勁反彈，但或因投資AI服務器而仍然虧損。

另外，標普將2025/26財年EBITDA利潤率預測由6.9%下調至6.4%，反映高毛利的IDG收入佔比減少，以及新AI產品以致的較高銷售和營銷成本。該EBITDA預測意味著2025/26財年的淨淨債務佔EBITDA比率將為0.9倍。

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