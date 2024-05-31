報道引述消息指，目前尚不清楚評估需要多長時間，怎樣才算大批量出口也沒有具體定義。官員們特別關注大批量出售，因為阿聯酋和沙特等國希望進口大量用於人工智能數據中心的晶片。

報道引述消息指，放慢出口是為了讓華盛頓有時間圍繞先進晶片應該如何在海外部署制定全面戰略。這其中包括協商誰來管理和保護用於訓練AI模型的設施。

美國商務部在一份聲明中表示，「保護國家安全」是其最優先事項。商務部的一位代表稱，「對於最尖端的技術，我們通過跨部門流程進行廣泛的盡職調查，徹底審查打算將這些先進技術運往世界各地的申請人的許可申請」，「與往常一樣，我們仍然致力於與中東和世界各地的合作夥伴一道努力來保護我們的技術生態系統」。

作為正在進行磋商的一部分，美國商務部的出口管理主管Thea Kendler本月早些時候訪問了阿聯酋、沙特、卡塔爾和科威特。另一位知情人士稱，Kendler在阿聯酋曾表示，在半導體出口管制方面的合作取得了進展。

美國的部分擔憂在於，很大程度上與美國尖端技術隔絕的中國公司可能會通過中東的數據中心獲得這些晶片。拜登政府一直在採取廣泛行動以免先進晶片和製造設備落入中國之手，擔心這些技術會被用來增強中國的軍事實力。

美國官員推遲或者沒有回覆過去幾周提交的許可申請。其中一位知情人士稱，其中包括希望向阿聯酋、沙特和卡塔爾的客戶出售產品的許可申請。

除了輝達和AMD，英特爾和初創公司Cerebras Systems Inc.也生產AI加速器晶片。這四家公司不予置評。

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