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研究：首季香港金融科技行業deepfake身分欺詐率增2.2倍 區內最高倍

根據全球一體化驗證平台Sumsub研究，在亞太地區，香港為2024年首季deepfake（深偽）事件數目按年增長最高的地區之一，增幅達10倍，遠超全球平均約2.5倍的增長率，其中香港金融科技行業的身分欺詐率為亞太地區最高

研究發現，包括美國、印度、印尼、墨西哥和南非等將於今年舉行選舉的國家，deepfake 事件出現了數倍增幅。

另一方面，即使是今年不會舉行選舉的國家和地區亦同樣出現了驚人的deepfake詐騙趨勢。而在亞太地區，香港金融科技行業的身分欺詐率為亞太地區最高

根據該研究，今年首季錄得deepfake事件最多的國家依次是中國、西班牙、德國、烏克蘭、美國、越南和英國，當中中國錄得28倍的增幅、韓國約為16.3倍、土耳其約為15.3倍、新加坡為11倍，以及香港為10倍。

在所有偵測到的詐騙行為中，中國、新加坡和香港的deepfake詐騙比例按年增長逾倍，中國的deepfake詐騙佔國內總詐騙宗數，從2023年首季的0.1%增至今年首季的2.1%，新加坡佔0.8%，而香港則為0.4%。

就行業而言，香港金融科技行業的身分欺詐率最高，增幅約達2.2倍，高於新加坡（142%）、泰國（138%）和馬來西亞（108%）。而亞太地區最普遍的詐騙類型為偽造身分證件，其次是偽造文件和面部特徵與真實不符。在眾多詐騙類型中，偽造證件佔香港deepfake案件總數的兩成。

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