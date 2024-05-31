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恒指半日升172點 科指升0.96%創4周最大升幅

美國第一季度GDP增速遭下修，或支持聯儲局年內啟動降息，利率期貨顯示12月減息的機會升至55%，市場關注周五公布的核心PCE價格，按月升幅或放緩至今年以來最低水平。美匯回軟，人民幣昨日升值後，今早變動不大。內地製造業PMI萎縮，無阻A股港股向上，恒指、國指創兩周最大升幅，科指創4周最大升幅，北水連續第12日流入。

恒指今早高開179點，高位升320點，低位升156點，高低波幅165點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為31.78%，下跌為19.15%，無升跌為49.05%。

恒指半日升172點或0.94%，報18402點，大市成交金額636億元；國指升70點或1.1%，報6533點。恒生科技指數收報3788點，升0.96%。

藍籌股成交金額261.64億元，佔大市成交41.13%；科指成份股成交金額154億元，佔大市成交24.21%；國指成份股成交金額234.32億元，佔大市成交36.84%。

24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.98%，至74.93億元，佔大市成交11.77%。牛熊證成交金額32.45億元，減少39.09%；窩輪成交金額42.47億元，減少6.22%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、中芯國際（0981）、聯想（0992）拖累大市。

藍籌53隻升，24隻下跌，5隻無升跌。中生製藥（1177）升3.57%，收報2.9元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.74%，收報3.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，12隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報42.25元，升10.6%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報3.42元，跌4.74%。

恒指10天線(18828.8點)跌穿20天線(18837.79點)，50天線(17635.15點)升穿250天線(17619.31點)。科指升穿250天線(3783.94點)。

北水南下合計淨流入35.25億元，較上日減少19.91%，連續第12日流入，累計流入438.63億元，對上一次連續12日淨流入是4月16日。

寶尊電商（9991）：因阿里悉售持股 劉洋已辭任董事。無成交，報7.01元。收報7.02元，升0.14%。

汽車街（2443）上市，定價10.2元。收報15.6元，升52.94%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，首都創投（2324）收報0.16元，無升跌。華鼎控股（3398）停牌。中國綠地博大綠澤（1253）停牌。民生銀行（1988）收報3元，升1.69%。移動互聯（1439）停牌。S&T HLDGS（3928）收報1.36元，無升跌。

中石油（0857）：因有審計行業事項待核實，取消聘任羅兵咸永道。收報8.08元，升1.51%。

京東（9618）5月港用戶訂單量颷5倍，明日618購物節開鑼推優惠。收報115.9元，升2.2%。

渝太地產（0075）3375萬售倫敦酒店予孫粗洪。收報0.3元，無升跌。

富士高（0927）盈警，料全年盈利倒退最多35%。收報0.74元，無升跌。

李澤楷：香港電訊（6823）派息率持續穩健。收報9.19元，跌0.11%。

電訊盈科（0008）李澤楷：對香港非常有信心，營商環境環球排第九或被「低估」。收報4.23元，升0.95%。

龍光（3380）80億美元境外債重組，據報受到「凱玥」項目貸款問題影響。收報0.71元，無升跌。

萬科（2202）據報就500億人幣貸款與銀行磋商，或創兩年來亞太最大筆貸款。收報5.59元，升1.82%。

小米（1810）冷氣半夜掉落險砸中女兒，用家要求換新機被拒，客服：共振久了會鬆脫。收報17.84元，升0.79%。

小米：小米汽車從沒有有計劃過收購恒大汽車（0708）。收報0.51元，升2%。

匯豐大削理想（2015）目標價50.64%至115元，維持「買入」評級。收報80.65元，升3.6%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見3.8元，收報3.72元，升2.76%；康耐特光學（2276）創上市新高，見11.04元，收報11.04元，升5.14%；昇能集團（2459）創上市新高，見10.36元，收報9.99元，升1.94%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1117.45元，收報1117.45元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1081.8元，收報1081元，跌0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見881.6元，收報881.6元，升0.05%；樂艙物流（2490）創上市新高，見23.3元，收報22.45元，升4.91%；邁富時（2556）創上市新高，見80.95元，收報80元，升19.76%；稻香（0573）創52周高，見0.87元，收報0.77元，升5.48%；中煤能源（1898）創52周高，見9.94元，收報9.78元，升4.38%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.24元，收報1.24元，升5.98%；第一上海（0227）創52周高，見0.165元，收報0.16元，升2.56%；湯臣集團（0258）創52周高，見1.88元，收報1.87元，升5.06%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見6.45元，收報6.45元，升1.42%；神華（1088） 創52周高，見38.7元，收報38.6元，升2.93%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括興銘控股（8425）低見0.056元，收報0.068元，升7.94%；盛禾生物（2898）低見6.7元，收報7.5元，跌7.64%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，蒙牛（2319）低見14.7元，收報14.72元，跌0.81%；低見14.7元，收報14.72元，跌0.81%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.036元，跌2.7%；和記電訊香港（0215）低見0.98元，收報0.98元，無升跌；大中華金融（0431）低見0.075元，收報0.081元，升2.53%；威華達控股（0622）低見0.128元，收報0.128元，跌3.76%；新確科技（1063）低見0.105元，收報0.105元，跌3.67%；民銀資本（1141）低見0.226元，收報0.238元，升3.93%；中國投融資（1226）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%；天機控股（1520）低見0.082元，收報0.082元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，時代環球集團（2310）創52周高，見0.076元，收報0.06元，升172.73%；汽車街（2443）收報15.6元，升52.94%；康方生物（9926）創52周高，見60元，收報43.05元，升34.53%；泰凌醫藥（1011）收報0.024元，升26.32%；美捷滙控股（1389）收報0.19元，升25%；中播數據（0471）收報0.125元，升23.76%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見1.88元，收報1.82元，升22.97%；邁富時（2556）創上市新高，見80.95元，收報80元，升19.76%；聯康生物科技集團（0690）收報0.074元，升19.35%。

下跌異動股，包括，瑋俊生物科技（0660）收報0.1元，跌28.57%；升華蘭德（8106）收報0.054元，跌23.94%；天彩控股（3882）收報0.9元，跌21.74%；新耀萊（0970）收報1.06元，跌18.46%；錦藝集團控股（0565）收報0.183元，跌15.67%；中國新華電視（8356）見52周低0.011元，收報0.011元，跌15.38%；澳達控股（9929）收報0.047元，跌14.55%；匯聯金融服務（8030）收報0.31元，跌13.89%；照現生態國際控股（8245）收報0.025元，跌13.79%；快意智能（8040）收報0.51元，跌13.56%；美亞娛樂資訊（0391）收報0.109元，跌12.8%。

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