美國第一季度GDP增速遭下修，或支持聯儲局年內啟動降息，利率期貨顯示12月減息的機會升至55%，市場關注周五公布的核心PCE價格，按月升幅或放緩至今年以來最低水平。美匯回軟，人民幣昨日升值後，今早變動不大。內地製造業PMI萎縮，無阻A股港股向上，恒指、國指創兩周最大升幅，科指創4周最大升幅，北水連續第12日流入。