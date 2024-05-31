文章日期：2024年5月31日 16:01
螞蟻集團和萬事達卡等在上海聯合發起入境消費友好型商圈共建計劃，而據支付寶及Alipay+合作夥伴數據顯示，通過「外卡內綁」，即下載支付寶App後綁定境外銀行卡，以及「外包內用」，通過Alipay+跨境服務直接用境外電子錢包，這兩套方案，今年首4個月，外籍消費者到上海利用有關方案掃碼支付的消費額增長13倍、交易筆數增長12倍；由此接到跨國生意的上海活躍商戶數，也增長3倍。
至於在上海交易量最大的3個境外電子錢包依次為：中國香港的AlipayHK、馬來西亞的Touch 'n Go eWallet及泰國的TrueMoney。
該計劃通過在收銀台張貼明顯支付標識，在服務台及公共空間擺出雙語服務說明書，提供雙語服務員及雙語菜單等服務，讓更多外籍消費者也能用手機支付。在南京路商圈、外灘商圈、淮海路商圈等超過20大熱門商圈，聯洋、張江等5大涉外生活社區，豫園、東方明珠等5大地標景點，上海入境各環節以及2個國際機場、3個火車站已加入該計劃。
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