保監局公布今年第一季香港保險業臨時統計數字，去年同期香港與內地剛自疫後開始通關，受惠低基數因素，內地訪客新造保單保費按年上升62%至156.26億元，按季上升28.9%，結束兩季按季下跌。內地訪客業務佔個人業務總新造保單保費24%，較去年的35.3%下降。
首季壽險新造保單保費為653億元，按年上升39%，非投連個人人壽及年金業務新造保費按年上升45.5%至633億元，投連個人人壽及年金業務新造保費按年下跌46%至18億元。
今年第一季長期有效業務的保費收入總額按年上升14%至1443億元，非投連個人人壽及年金業務保費收入按年上升18.8%至1303億元，投連業務按年下跌22.5%至50億元，退休計劃業務供款按年下跌18%至68億元，首季給付保單持有人的申索和利益總金額按年上升29.6%至1018億元。
財產保險方面，今年第一季毛保費為208億元，按年上升0.9%，淨保費按年上升5.3%至131億元。在旅遊保險及團體醫療業務需求激增推動下，意外及健康直接業務毛保費按年上升12.4%至69億元。已償付申索毛額按年上升12.1%至84億元，整體承保利潤由5億元增102.3%至10億元。
其他報道
TikTok否認正準備其核心算法美國版本 路透社：堅持其報道
滬深三大指數半日向上 滬指升0.27% 惟未能企穩3100點
研究：首季香港金融科技行業deepfake身分欺詐率增2.2倍 區內最高倍