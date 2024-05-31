首季壽險新造保單保費為653億元，按年上升39%，非投連個人人壽及年金業務新造保費按年上升45.5%至633億元，投連個人人壽及年金業務新造保費按年下跌46%至18億元。

今年第一季長期有效業務的保費收入總額按年上升14%至1443億元，非投連個人人壽及年金業務保費收入按年上升18.8%至1303億元，投連業務按年下跌22.5%至50億元，退休計劃業務供款按年下跌18%至68億元，首季給付保單持有人的申索和利益總金額按年上升29.6%至1018億元。

財產保險方面，今年第一季毛保費為208億元，按年上升0.9%，淨保費按年上升5.3%至131億元。在旅遊保險及團體醫療業務需求激增推動下，意外及健康直接業務毛保費按年上升12.4%至69億元。已償付申索毛額按年上升12.1%至84億元，整體承保利潤由5億元增102.3%至10億元。

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