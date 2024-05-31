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恒大地產因債券欺詐發行等遭中證監罰款42億人幣 許家印終生禁足股市

中證監公布，會依法對恒大地產債券欺詐發行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並罰款41.75億元人民幣（下同），對恒大地產時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款4700萬元並採取終身證券市場禁入措施。同時，中證監表示，正在推進對相關中介機構的調查。

中證監認定，2019年至2020年期間，恒大地產通過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。同時，恒大地產還存在未按期披露定期報告、未按規定披露重大訴訟仲裁、未按規定披露未能清償到期債務情況等行為。

中證監依法對恒大地產欺詐發行債券行為按照其所募集資金的20%進行處罰，對其信息披露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度，既依法從重從嚴懲處財務造假，又充分考慮恒大地產債券規模及「保交房」攻堅戰等全局性工作。

中證監指，交易所債券市場作為企業直接融資的重要渠道，在降低企業融資成本、增進融資效率、強化市場約束方面發揮重要作用。債券發行人在享受融資便利的同時，應當切實增強法治意識和投資者保護意識。

當局將依法從嚴打擊證券市場財務造假行為，切實維護市場誠信基礎，保護投資者合法權益。

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