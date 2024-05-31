中證監認定，2019年至2020年期間，恒大地產通過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。同時，恒大地產還存在未按期披露定期報告、未按規定披露重大訴訟仲裁、未按規定披露未能清償到期債務情況等行為。

中證監依法對恒大地產欺詐發行債券行為按照其所募集資金的20%進行處罰，對其信息披露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度，既依法從重從嚴懲處財務造假，又充分考慮恒大地產債券規模及「保交房」攻堅戰等全局性工作。

中證監指，交易所債券市場作為企業直接融資的重要渠道，在降低企業融資成本、增進融資效率、強化市場約束方面發揮重要作用。債券發行人在享受融資便利的同時，應當切實增強法治意識和投資者保護意識。

當局將依法從嚴打擊證券市場財務造假行為，切實維護市場誠信基礎，保護投資者合法權益。

其他報道

首季內地訪客保費按年增62% 按季升29%結束二連跌

外籍人士境外電子錢包上海消費 首4個月升13倍

匯控據報7月前公布祈耀年繼任人

恒生港股通汽車主題指數今天推出 小米集團入選

黃偉綸 : 香港是全球頂尖國際金融中心 但不可自滿

滬深三大指數午後向下 滬指失守3100點 全周跌0.07%

騰訊據報被要求降低微信支付市佔率

半日沽空金額減15% 騰訊沽空增14%

恒指半日升172點 科指升0.96%創4周最大升幅

香港航空7月19日起開通直飛台中航班服務

雷諾據報將在內地開發售價低於16萬之電動車

美國據報放慢發放向中東批量出口AI加速器許可證

TikTok否認正準備其核心算法美國版本 路透社：堅持其報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.27% 惟未能企穩3100點

研究：首季香港金融科技行業deepfake身分欺詐率增2.2倍 區內最高倍

特斯拉承認在中國籌備FSD 惟未有具體落地時間

Pimco、富達等：內房未遠離違約風險 對內房債謹慎

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 隔夜息1個月高

達拉斯聯儲行長：現在考慮減息為時尚早

碧桂園創新投資據報擬出售長鑫存儲股份 套現20億

據報迪拜阿里王子香港家族辦公室招牌已不再懸掛

上海證券報：房地產政策作用顯著 海外長錢加碼布局中國資產

金融時報：人行必要時會賣出國債 目前10年期國債息偏低

內地5月製造業PMI跌至49.5 遜預期