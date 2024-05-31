4月銀行存款總額在2024年4月份上升2.2%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.5%及3.7%。由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升2.1%及0.7%。

香港人民幣存款在4月份上升15.2%，於4月底為10882億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為12570億元人民幣，而3月份為12484億元人民幣。

金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，無須過度解讀個別月份的波動。

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